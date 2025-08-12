María Carolina Hoyos habló de su sobrino Alejandro, hijo de Miguel Uribe Turbay: “Muy doloroso para él”

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, habló recientemente sobre el duro golpe de la muerte del precandidato presidencial. Entre otras cosas, se refirió a Alejandro, su sobrino y quien se quedó sin padre a los cuatro años de edad.

En diálogo con la emisora W Radio, la mujer dejó en claro que ese pequeño nunca estará solo, siempre tendrá mucho amor y cariño de parte de toda su familia.

El pequeño se quedó sin su papá con tan solo cuatro años de edad. | Foto: Instagram @maclaudiat

“Es muy duro y no me saco de mi corazón a María Claudia, me parece una valiente. (...) Los días y las semanas que vienen son muy dolorosos para Alejandro. Él tiene la mejor mamá, las mejores hermanas y el mejor abuelo”, señaló.

En ese sentido, manifestó que ahora uno de sus objetivos será siempre estar para su sobrino y acompañarlo en este difícil proceso que debe afrontar. “Acompañarlo a través del amor y del ejemplo”, dijo.

Hoyos aseguró que hará todo lo posible para que Alejandro se forme como una buena persona y sea muy parecido a su papá, quien murió después de estar internado durante dos meses en la Fundación Santa Fe.

“Estoy segura de que Alejandro podrá reír, crecer en una familia linda y que siempre lo va a rodear para hablar de amor y de perdón”, comentó.

Pese al duro golpe que está siendo la partida del militante del Centro Democrático, su hermana indicó que buscarán de todas las formas hacer que su ausencia sea menos dolorosa, especialmente para el pequeño de tan solo cuatro años de edad.

Hoyos remarcó que nunca dejará solo a su sobrino. | Foto: Cortesía María Carolina Hoyos Turbay

“Desafortunadamente, esto le pasó a nuestro Alejandro, pero vamos a sacar las fuerzas y a honrar a mi hermano, a mi abuela y a mi mamá, para sacarlo adelante y acompañar a María Claudia en este proceso”, dijo.

Hoyos agregó en el diálogo: “Alejandro no está solo y no va a estar solo, así como Miguel no estuvo solo. (...) Estoy segura de que Alejandro no será la excepción”.

Por otra parte, María Carolina explicó que su hermano permanecerá en el Capitolio Nacional hasta este miércoles, 13 de agosto, para que las personas le puedan dar el último adiós.

Posteriormente, será trasladado hasta la Catedral Primada para realizar las exequias y toda la ceremonia de lo que será la despedida del senador del Centro Democrático. En todo este proceso, según dijo, los acompaña el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Finalmente, los restos de Uribe Turbay quedarán en el Cementerio Central, donde permanecen los cuerpos de otras grandes personalidades de la historia de Colombia.