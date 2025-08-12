Suscribirse

María Carolina Hoyos habló de su sobrino Alejandro, hijo de Miguel Uribe Turbay: “Muy doloroso para él”

La hermana del precandidato remarcó que nunca dejará de acompañar a su sobrino en este difícil proceso.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 5:45 p. m.
La mujer agradeció por las muestras de apoyo que les han llegado.
Lo que dijo María Carolina Hoyos en medio de su dolor. | Foto: X: @6AMCaracol

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, habló recientemente sobre el duro golpe de la muerte del precandidato presidencial. Entre otras cosas, se refirió a Alejandro, su sobrino y quien se quedó sin padre a los cuatro años de edad.

En diálogo con la emisora W Radio, la mujer dejó en claro que ese pequeño nunca estará solo, siempre tendrá mucho amor y cariño de parte de toda su familia.

Miguel Uribe Turbay y su hijo, Alejandro Uribe
El pequeño se quedó sin su papá con tan solo cuatro años de edad. | Foto: Instagram @maclaudiat

“Es muy duro y no me saco de mi corazón a María Claudia, me parece una valiente. (...) Los días y las semanas que vienen son muy dolorosos para Alejandro. Él tiene la mejor mamá, las mejores hermanas y el mejor abuelo”, señaló.

En ese sentido, manifestó que ahora uno de sus objetivos será siempre estar para su sobrino y acompañarlo en este difícil proceso que debe afrontar. “Acompañarlo a través del amor y del ejemplo”, dijo.

Contexto: Proponen que la mejor manera de honrar a Miguel Uribe Turbay “es que siga la campaña en la cual él mismo estaba empeñado”

Hoyos aseguró que hará todo lo posible para que Alejandro se forme como una buena persona y sea muy parecido a su papá, quien murió después de estar internado durante dos meses en la Fundación Santa Fe.

“Estoy segura de que Alejandro podrá reír, crecer en una familia linda y que siempre lo va a rodear para hablar de amor y de perdón”, comentó.

Pese al duro golpe que está siendo la partida del militante del Centro Democrático, su hermana indicó que buscarán de todas las formas hacer que su ausencia sea menos dolorosa, especialmente para el pequeño de tan solo cuatro años de edad.

Hoy, tantos años después, vuelvo a sentir esa sensación de estar atrapada. Hace un mes atentaron contra mi hermano Miguel, y hace una semana falleció mi abuela Nydia —mi mamá de la vida—. Todo junto duele más.
Hoyos remarcó que nunca dejará solo a su sobrino. | Foto: Cortesía María Carolina Hoyos Turbay

“Desafortunadamente, esto le pasó a nuestro Alejandro, pero vamos a sacar las fuerzas y a honrar a mi hermano, a mi abuela y a mi mamá, para sacarlo adelante y acompañar a María Claudia en este proceso”, dijo.

Hoyos agregó en el diálogo: “Alejandro no está solo y no va a estar solo, así como Miguel no estuvo solo. (...) Estoy segura de que Alejandro no será la excepción”.

Contexto: El mensaje de Margarita Rosa de Francisco tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “No esperemos la tragedia”

Por otra parte, María Carolina explicó que su hermano permanecerá en el Capitolio Nacional hasta este miércoles, 13 de agosto, para que las personas le puedan dar el último adiós.

Posteriormente, será trasladado hasta la Catedral Primada para realizar las exequias y toda la ceremonia de lo que será la despedida del senador del Centro Democrático. En todo este proceso, según dijo, los acompaña el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Finalmente, los restos de Uribe Turbay quedarán en el Cementerio Central, donde permanecen los cuerpos de otras grandes personalidades de la historia de Colombia.

Mientras el país despide a una persona que se convirtió en símbolo de unidad, se exige justicia para que los responsables intelectuales del crimen sean capturados y paguen por el dolor que causan a Colombia.

