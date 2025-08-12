Proponen que la mejor manera de honrar a Miguel Uribe Turbay “es que siga la campaña en la cual él mismo estaba empeñado”

El expresidente Ernesto Samper se pronunció tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. “Lamento muchísimo el fallecimiento del senador Uribe Turbay. Confieso que llegué a tener la esperanza de que él corriera con la misma buena suerte que corrí yo hace 35 años, cuando teniendo la misma edad y ocupando el mismo cargo en el Senado de la República, tuve una segunda oportunidad en la vida que se le negó a él”, dijo, inicialmente.

“La mejor manera de honrar su memoria en este momento es que siga la campaña en la cual él mismo estaba empeñado, que el gobierno dé garantías de seguridad claras y específicas para todos los candidatos, que la democracia funcione", agregó el expresidente Ernesto Samper.

“No podemos sentirnos derrotados. Al contrario, honremos su memoria con una campaña en la cual los colombianos tengan la posibilidad de seguir descubriendo quién debe regir sus destinos a partir del próximo año. A la familia del senador, a sus seguidores, a su partido, mis más sinceras condolencias. Descanse en paz", puntualizó.

Al margen del dolor por la muerte de Miguel Uribe Turbay, su familia siempre ha dicho que la campaña era de su único resorte, de nadie más. “El terreno de la política es sagrado, es una cancha sagrada. Yo ni pienso en eso, ni toco eso. Eso cuando el jugador más importante pueda patear el balón, se hablará del tema. Mientras tanto, es un tema que no tiene que ver conmigo. No tiene en este momento ninguna relevancia, ni para mi vida, ni para el proceso que estoy viviendo”, dijo puntualmente Tarazona en una entrevista con Los Informantes, previo al deceso de su esposo.

El 15 de junio pasado, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal también fue consultada por la posibilidad de que la campaña del senador Miguel Uribe Turbay continuara a través de otra persona. Cabal habló de las versiones que apuntaron en ese momento a que María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, asuma como candidata presidencial con miras a las elecciones de 2026.

“Miguel Uribe está en una situación de salud muy delicada. Todos hacemos votos por su recuperación, pero esa recuperación seguramente no coincida con una actividad de campaña. Por lo menos en la campaña de 2026, es un tema delicado y de largos meses. Algunos están, incluso, sugiriendo que su esposa, María Claudia (Tarazona), pudiera tener algún tipo de juego político en cuanto a pensar en la Presidencia de la República. ¿Han conversado esos ustedes en el Centro Democrático?”, fue la pregunta puntual que se le hizo a la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal en la emisora Caracol Radio en la mencionada fecha.

“No, no lo hemos conversado. Yo creo que el drama de la familia de Miguel Uribe y el del propio Miguel tienen que ser un símbolo de lo que no puede volver a suceder en Colombia, que pensábamos que ya estaba superado. Un país que tiene una historia de violencia política casi inigualable en la historia política de los países. Primero, República joven. Segundo, que vive la violencia desde su fundación como nación. Tenemos que llegar a superarlo. Entonces, yo creo que esos símbolos que ellos representan nos tienen que dar la lección a quienes hoy tenemos las banderas de defender la democracia, de que eso tiene que rechazarse, tenemos que ser solidarios con su familia, con María Claudia y seguir por el camino de recuperar el orden y la autoridad”, aseguró la senadora y precandidata presidencial.

Una encuesta de Guarumo y Ecoanalítica tomada entre los colombianos del 1 al 5 de julio de 2025 y publicada el 7 de julio de 2025, mostró a Miguel Uribe, Vicky Dávila y Gustavo Bolívar ocupando los tres primeros lugares en intención de voto con miras a las elecciones de 2026.

Se trató de la primera encuesta tomada después del atentado contra Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá. El senador y precandidato del Centro Democrático, hoy fallecido, ocupó entonces el primer lugar en la intención de voto, según la medición. Tenía el 13,7 %.

Como se recordará, había cinco senadores en competencia por el visto bueno de este partido: Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra. La encuestadora planteó en aquel momento la posibilidad de una consulta y arrojó los siguientes resultados:

Miguel Uribe Turbay: 74.4 %.

María Fernanda Cabal: 11.4 %.

Paloma Valencia: 6.9 %.

Andrés Guerra: 2.8 %.

Paola Holguín: 2.5 %.

Ninguno: 2.0 %.

Es por esto que surgen versiones y propuestas respecto a que la campaña siga, dada la favorabilidad del fallecido senador y dado que su esposa tiene amplios conocimientos políticos. De hecho, ayudó a Miguel Uribe Turbay en su primera campaña política, cuando él fue candidato al Concejo de Bogotá y se consolidó como cabildante.