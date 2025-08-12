El mensaje de Margarita Rosa de Francisco tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “No esperemos la tragedia”

El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay conmovió profundamente a Colombia; muchos mantenían la ilusión de que su situación de salud pudiera revertirse gracias a un milagro médico. Aunque el personal de la Fundación Santa Fe realizó grandes esfuerzos para preservar su vida, su organismo no soportó y murió el pasado 11 de agosto de 2025.

Ante esta pérdida, varias figuras públicas reaccionaron y dieron su sentido adiós, buscando dejar un mensaje con respecto a la huella que dejaba la tragedia que golpeó a la familia del político.

Una de las que quiso referirse al asunto fue Margarita Rosa de Francisco, quien publicó un mensaje en su cuenta de X sobre lo lamentable y desafortunado que era el tema. La actriz envió un abrazo a los seres amados de Miguel Uribe Turbay, plasmando la solidaridad que sentía en estos instantes.

Sin embargo, la escritora no se quedó en ese punto tras la muerte del precandidato presidencial, soltando una contundente reflexión con la que hace un llamado a todo el país. La actriz se enfocó en lo que debía existir detrás de las diferencias, evitando violencia y tragedias.

Margarita Rosa, que ha tenido cruces con Marbelle, recurrió a una publicación para referirse al respeto y cuidado por la vida de los demás, especialmente bajo el contexto de las elecciones presidenciales, donde habrá debates y diálogos entre candidatos.

“Honremos en voz alta la vida de personas con quienes no tenemos afinidad. No esperemos la tragedia para decirlo. Ojalá en los debates de candidatos presidenciales se ponga por delante esa consigna. Es necesaria la vida de todos para hacer política”, escribió en su perfil, por lo que recibió todo tipo de reacciones.

Honremos en voz alta la vida de personas con quienes no tenemos afinidad. No esperemos la tragedia para decirlo. Ojalá en los debates de candidatos presidenciales se ponga por delante esa consigna. Es necesaria la vida de todos para hacer política. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 12, 2025

Cientos de personas comentaron sobre el mensaje de la actriz, asegurando que estaban de acuerdo con su pensamiento. Varios la atacaron por la posición política que tenía, otros simplemente impulsaron las ideas y se refirieron a la oposición.

“Estoy de acuerdo con eso. Pero lamentablemente sabemos lo que va a pasar”; “Sería ideal, pero la extrema derecha no lo aceptará. Viven del discurso de guerra, del miedo y de la eliminación del otro”; “Tiene razón, pero no somos nosotros los que polarizamos o sembramos odio”; “De verdad que las realidades políticas de Colombia y Argentina agobian”; “Eso dile a tu presidente”, entre otros comentarios.