Suscribirse

Confidenciales

Margarita Rosa de Francisco reaccionó a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “¿Por qué será que no lo entendemos?"

La actriz lamentó lo sucedido y habló de la necesidad de respetar todas las voces.

Redacción Confidenciales
11 de agosto de 2025, 4:37 p. m.
Esto fue lo que dijo la reconocida actriz.
Esto fue lo que dijo la reconocida actriz. | Foto: Foto 1: Instagram: @margaritarosa.defrancisco / Foto 2: Colprensa

Margarita Rosa de Francisco reaccionó a la muerte de Miguel Uribe Turbay, una noticia que ha generado gran consternación y tristeza en todo el país.

La reconocida actriz, por medio de su cuenta de X, dejó de lado las diferencias que había entre los dos sobre perspectivas del país y lamentó lo ocurrido. “La muerte de Miguel Uribe es devastadora para Colombia“, escribió.

La también presentadora recalcó la importancia de que todo se resuelva por medio del diálogo y que siempre haya cabida para todas las ideas. “Las voces contrarias deben escucharse y tener espacio político“, dijo.

Contexto: 🔴 En vivo | Murió Miguel Uribe Turbay: Policía anuncia que capturará “hasta el último de los responsables de este magnicidio”

"Todas las vidas son necesarias para construirnos como personas, como miembros de una sociedad, como habitantes de este mundo“, agregó.

Por último, Margarita Rosa cerró el mensaje con una pregunta y enviándole fuerza a los allegados del militante del Centro Democrático. “¿Por qué será que no lo entendemos?“, comentó.

“Un fuerte abrazo de solidaridad a su familia“, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Por primera vez se podrá ver a Luis Díaz en Colombia con Bayern: canal que los transmite

2. Paola Turbay publicó nostálgico mensaje por muerte de Miguel Uribe, su primo: “Mantuve la ilusión de volverte a ver”

3. Maluma se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse”

4. El sablazo de Donald Trump contra Bogotá. “Lugares que tú escuchas que son los peores del mundo”

5. Procurador Eljach le pidió al presidente Petro que acepte acuerdo para desescalar el lenguaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Margarita Rosa de FranciscoMiguel Uribe TurbayMiguel Uribe

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.