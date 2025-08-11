Margarita Rosa de Francisco reaccionó a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “¿Por qué será que no lo entendemos?"

Margarita Rosa de Francisco reaccionó a la muerte de Miguel Uribe Turbay, una noticia que ha generado gran consternación y tristeza en todo el país.

La reconocida actriz, por medio de su cuenta de X, dejó de lado las diferencias que había entre los dos sobre perspectivas del país y lamentó lo ocurrido. “La muerte de Miguel Uribe es devastadora para Colombia“, escribió.

La también presentadora recalcó la importancia de que todo se resuelva por medio del diálogo y que siempre haya cabida para todas las ideas. “Las voces contrarias deben escucharse y tener espacio político“, dijo.

"Todas las vidas son necesarias para construirnos como personas, como miembros de una sociedad, como habitantes de este mundo“, agregó.

Por último, Margarita Rosa cerró el mensaje con una pregunta y enviándole fuerza a los allegados del militante del Centro Democrático. “¿Por qué será que no lo entendemos?“, comentó.

“Un fuerte abrazo de solidaridad a su familia“, concluyó.