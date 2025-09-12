Suscribirse

No es el aire acondicionado ni el calefactor: este es el aparato eléctrico que no debería utilizar para calentar su casa

Uno de los riesgos más serios es el potencial de incendio, ya que al ubicarse cerca de textiles, muebles o elementos inflamables puede originar llamas en cuestión de segundos.

Redacción Tecnología
12 de septiembre de 2025, 9:53 p. m.
El caloventor es un artefacto eléctrico que genera calor mediante una resistencia interna y un ventilador que lo distribuye. (Imagen de referencia)
Ante el frío, muchas personas buscan soluciones rápidas y económicas para mantener sus hogares calientes. Mientras algunos optan por calefactores eléctricos o aires acondicionados con función de calor, otros recurren a electrodomésticos que no fueron diseñados para este fin.

Sin embargo, de acuerdo con lo reseñado por el sitio web Ámbito, esta práctica puede convertirse en un grave riesgo, ya que existe un aparato considerado como “peligroso” para calentar la casa.

El día más frio se presentará en gran parte de la región
El caloventor es un aparato muy utilizado en invierno por su capacidad de brindar calor inmediato. Su funcionamiento se basa en una resistencia interna que produce altas temperaturas, mientras un ventilador impulsa ese aire caliente al entorno

De acuerdo con expertos, uno de los más serios es el potencial de incendio, ya que al ubicarse cerca de textiles, muebles o elementos inflamables puede originar llamas en cuestión de segundos.

A ello se suma su elevado consumo eléctrico, que puede provocar sobrecargas en tomas de corriente o extensiones, especialmente en viviendas con cableado antiguo o conexiones en mal estado, lo que convierte a este dispositivo en una fuente de peligro latente.

Los electrodomésticos puede causar incendios por varias razones.
Pese a las advertencias sobre los riesgos, el caloventor continúa siendo una opción popular en muchos hogares debido a su bajo costo y la practicidad de poder trasladarlo de una habitación a otra sin dificultad. No obstante, expertos insisten en la importancia de usarlo con precaución, evitando mantenerlo encendido mientras las personas duermen o cuando la vivienda queda desocupada, ya que esas situaciones aumentan considerablemente el peligro de accidentes.

Como alternativas, existen sistemas de calefacción más seguros y eficientes. Las estufas a gas con salida al exterior, conocidas como de tiro balanceado, requieren instalación profesional y condiciones específicas de ventilación, pero brindan un nivel superior de protección.

