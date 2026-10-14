Un fenómeno estaría volviendo cada vez “más inestable” a la Tierra: estas son las señales que encendieron las alarmas

El sistema climático de la Tierra se está volviendo rápidamente más inestable. Aunque comienzan a surgir señales de cambios sociales significativos, es necesario acelerar y reforzar las medidas para hacer frente a esta situación, según el séptimo informe anual de una coalición internacional liderada por científicos de la Universidad Estatal de Oregón, en Estados Unidos.

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El informe ‘El estado del clima en 2026: desafíos y oportunidades’, publicado en BioScience, señala que de los 16 indicadores climáticos que monitoriza la coalición, siete se encuentran en niveles extremos récord y muchos otros también muestran una tendencia en la dirección equivocada, lo que genera preocupación sobre las retroalimentaciones interactivas y un riesgo creciente de cruzar puntos de inflexión críticos.

“La rápida desestabilización es ahora un diagnóstico, más que una advertencia para el futuro”, aseguró William Ripple, profesor emérito de la Facultad de Silvicultura de la Universidad Estatal de Ohio y uno de los coautores principales del informe.

El informe señala que de los 16 indicadores climáticos que monitoriza la coalición. Foto: DW

Además, agregó que “la creciente expansión de las energías renovables y los avances en el almacenamiento de energía en baterías son alentadores, pero solo representan una parte de la transformación necesaria para estabilizar el sistema climático. Un futuro más resiliente y sostenible depende en gran medida de una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero, una adaptación eficaz y la protección de los ecosistemas”.

Los “signos vitales” de la Tierra

Según Ripple, el objetivo del informe anual es monitorizar los “signos vitales” de la Tierra y alentar a los líderes y responsables políticos mundiales a “abandonar el enfoque de seguir haciendo las cosas como siempre, que ha persistido a pesar de décadas de evidencia que demuestra que las actividades humanas están provocando cambios peligrosos en el clima”.

"Un futuro más resiliente y sostenible depende en gran medida de una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero", según experto. Foto: Getty Images/iStockphoto

El nivel de dióxido de carbono atmosférico, de 428 partes por millón, es ahora el más alto de los últimos 2 millones de años y aproximadamente un 50 % mayor que antes del inicio de la era industrial a finales del siglo XVIII. Julio de 2026 fue el mes más caluroso registrado en los Estados Unidos continentales, y las temperaturas oceánicas globales también alcanzaron un máximo histórico en julio.

Los autores destacan que la reducción de emisiones sigue siendo esencial, pero ya no es suficiente por sí sola. Por ello, hacen un llamamiento a la implementación rápida de medidas de adaptación, como la refrigeración urbana, la restauración de humedales y manglares, la preparación ante incendios forestales, la conservación del agua, la energía solar distribuida y sistemas alimentarios más resilientes.

“Dado que las fuentes bajas en carbono ahora proporcionan alrededor del 43 % de la electricidad mundial, podríamos estar presenciando el surgimiento de lo que llamamos la ‘Era de la Electricidad’”, precisó Christopher Wolf, coautor principal y antiguo investigador postdoctoral de la Universidad Estatal de Oregón.

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“Eso nos da motivos para la esperanza, pero el uso de combustibles fósiles y las emisiones aún se encuentran en niveles récord, por lo que la transición debe acelerarse drásticamente”, agregó.

La actividad humana, principalmente el consumo de combustibles fósiles, está sobrecargando los sistemas que sustentan la vida en el planeta al provocar profundos cambios en la atmósfera, los océanos y la biosfera, señalan los autores, hasta el punto de que el calor extremo, las inundaciones, las sequías, las tormentas y los incendios forestales ya no son sucesos raros.

“El cambio climático interactúa cada vez más con la pérdida de biodiversidad global, el estrés hídrico, la inseguridad alimentaria, los patógenos y la inestabilidad geopolítica, lo que amplifica los riesgos en los sistemas humanos y naturales interconectados”, escriben los autores.

*Con información de Europa Press.