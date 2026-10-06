Durante septiembre se registraron 416 incendios forestales en 203 municipios de 18 departamentos, con una afectación superior a 26.500 hectáreas, según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Más de $ 2.000 millones para Tolima

El Tolima concentró casi la mitad del área afectada, por lo que la entidad activó capacidades aéreas y terrestres para apoyar la atención de los incendios.

“Durante septiembre, desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, activamos capacidades aéreas y terrestres para apoyar la respuesta a incendios forestales en 18 departamentos”, señaló la UNGRD.

Para reforzar las labores de extinción en el Tolima, la UNGRD destinó más de $ 2.016 millones para 60 horas de vuelo operacional.

De esas horas, 40 fueron en helicóptero AS350, como parte de las capacidades aéreas utilizadas para apoyar la respuesta a los incendios.

La entidad explicó que también articuló esfuerzos con las entidades operativas del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además de las capacidades aéreas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

“Para atender esta situación, articulamos esfuerzos con las entidades operativas del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y capacidades aéreas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”, indicó.

David Santiago Tamayo, director de la UNGRD, Foto: UNGRD

$ 7.000 millones para Tolima y Boyacá

La UNGRD también anunció recursos para fortalecer la capacidad de respuesta de ambos departamentos.

“Anunciamos la transferencia de 4.000 millones a este departamento y de 3.000 millones para el departamento de Boyacá con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta en ambos territorios”, señaló la entidad.

Ante el registro de incendios durante septiembre, la entidad pidió a los ciudadanos evitar acciones que puedan generar nuevos focos.

“Evitemos las quemas y las fogatas, no arrojemos colillas ni residuos en zonas de vegetación y reportemos cualquier señal de humo o fuego a las autoridades locales”, fue el llamado.

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Durante ese mes, la respuesta requirió la articulación de distintas entidades y el uso de capacidades aéreas y terrestres para atender los incendios registrados en los territorios afectados.

La UNGRD señaló que estas acciones estuvieron orientadas a reforzar la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales, especialmente en departamentos como Tolima y Boyacá, donde fueron anunciados recursos adicionales.