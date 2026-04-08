Guardaparques murió durante su jornada en el parque natural Los Nevados: mensajes destacan su vocación y entrega

Momentos de tristeza en el mundo del montañismo colombiano ocurrieron en la madrugada del pasado 4 de abril, tras el fallecimiento de Cristian Hernán Arcila Herrera, el joven tolimense de 38 años, quien se desempeñaba como guardaparques y que durante cinco años se dedicaba a la conservación de la riqueza natural del país y de la naturaleza en el Parque Nacional Natural Los Nevados, ubicado en la región cafetera de los Andes.

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De acuerdo con las primeras versiones de lo acontecido, Cristian Hernán, tras el comienzo de su jornada laboral, comenzó a presentar un infarto tras sufrir fuertes dolores en su pecho, los cuales informó a sus compañeros por medio de un radioteléfono, quienes realizaron lo posible para socorrerlo. Sin embargo, perdió la vida mientras era trasladado hacia un centro médico cercano.

Reacciones de compañeros y entidades ante el fallecimiento de Cristian

Tras los hechos ocurridos, entidades como la agencia Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) se pronunciaron ante lo ocurrido, lamentando la pérdida del que consideraban no solo un joven amante de las aves y quien tenía un respeto profundo hacia la vida silvestre en el país, sino también un hombre comprometido con su trabajo y disciplinado, pero que a la vez siempre estaba dispuesto a compartir su conocimiento y ayudar a sus compañeros.

“Hoy, despedimos a un compañero excepcional, cuya vocación, entrega y calidad humana permanecerán siempre en nuestra memoria. Su vida es un ejemplo de amor por la naturaleza y de servicio desinteresado, y su recuerdo seguirá inspirándonos en cada acción por la conservación de nuestro patrimonio natural”, mencionó la entidad.

Asimismo, la agencia PNN expresó sus condolencias a la familia y cercanos de Cristian Hernán, afirmando su disposición de acompañarlos en esta pérdida. Compañeros que acompañaron durante sus jornadas laborales también se pronunciaron y mencionaron la huella que dejó en ellos: “Lo sentimos en el alma, sabemos qué es lo que es un guardaparque, qué es lo que conlleva ser un guardaparque y nos duele mucho la desaparición de Cristian Arcila”, mencionó Nelson Cardona, guardaparques del Parque Nacional Natural

Otra entidad en expresarse ante los hechos fue el Instituto de Educación de Distancia de la Universidad de Tolima, entidad educativa de la cual hizo parte Cristian al ser estudiante del programa de Tecnología en Protección y Recuperación de Ecosistemas Forestales del CAT Ibagué. Por medio de su cuenta de Facebook lamentaron el fallecimiento y brindaron su apoyo a la familia de Cristian.