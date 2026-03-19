Lanzan plan de ordenamiento ecoturístico en el parque nacional Los Nevados

Parques Nacionales de Colombia realizó el lanzamiento del Plan de Ordenamiento Ecoturístico 2026 del parque natural Los Nevados, una normativa que busca regular la actividad ecoturística durante los próximos cinco años y consolidar el turismo de naturaleza como estrategia de conservación.

“El instrumento define cómo, dónde y bajo qué condiciones puede desarrollarse el ecoturismo al interior del área protegida. Asimismo, establece medidas de control y seguimiento e incorpora herramientas para evaluar los impactos ambientales de esta actividad. El plan también incluye una guía de buenas prácticas para visitantes y prestadores de servicios”, explicó Parques Nacionales.

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Nuevos senderos y regulación para proteger los ecosistemas

Uno de los principales resultados del plan es la consolidación de la oferta ecoturística del parque. En este marco se habilitarán dos nuevos senderos: uno en Paramillo de Santa Rosa, desarrollado mediante acuerdos de conservación con familias del sector, y otro en Paramillo del Quindío, que beneficiará a prestadores de servicios locales.

Con estas incorporaciones, el parque contará con 15 senderos ecoturísticos, cada uno con regulación, monitoreo y una capacidad diaria de ingreso definida para evitar impactos negativos sobre los ecosistemas.

Parque Nacional de los Nevados. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

El plan también establece tres periodos de cierre al año, posteriores a Semana Santa, en septiembre y en noviembre, con el objetivo de permitir la regeneración natural de los ecosistemas.

La actualización del plan, además, incluyó un estudio sobre los efectos del turismo en la región. Según las proyecciones, el territorio asociado al parque podría aportar hasta el 1,25 % del PIB nacional, generando empleo en actividades como guianza, alojamiento rural, transporte y gastronomía local.

“Esto representa una oportunidad para que las comunidades del área de influencia del parque fortalezcan economías basadas en el turismo de naturaleza y reduzcan la dependencia de actividades como la ganadería o los cultivos en zonas de alta importancia ambiental”, dijo Parques Nacionales.

Sobre el Parque Nacional Natural Los Nevados

Ubicado en el corazón de la cordillera Central, el parque nacional natural Los Nevados es uno de los ecosistemas de alta montaña más emblemáticos del país. Su paisaje está dominado por volcanes y nevados como el Ruiz, Santa Isabel y Tolima, además de los paramillos del Quindío y Santa Rosa, que superan los 5.000 metros sobre el nivel del mar.

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Es además una estrella hídrica fundamental: en su territorio nacen ríos como el Otún, Quindío, Chinchiná y Combeima, que abastecen a más de tres millones de personas. Sus ecosistemas de páramo, bosque altoandino y glaciares albergan especies emblemáticas como el cóndor, el oso de anteojos y el puma.

“Sin embargo, este territorio enfrenta importantes desafíos, entre ellos el turismo no regulado, el retroceso glaciar y las presiones sobre el uso del suelo. En este contexto, la planificación se convierte en una herramienta clave para armonizar la conservación de los ecosistemas de alta montaña con el bienestar y la estabilidad económica de las familias que dependen del ecoturismo”, subrayó la entidad.