Anuncian la exigencia de un seguro para el ingreso al parque nacional Corales del Rosario

Parques Nacionales Naturales de Colombia anunció este miércoles, 7 de enero, la implementación del seguro de accidentes y asistencia al visitante en el parque Corales del Rosario y de San Bernardo, ubicado en el Caribe.

La entidad señaló que la medida responde a la necesidad de garantizar una atención oportuna e inmediata ante cualquier incidente que pueda presentarse dentro del área protegida.

“Esta medida se fundamenta en experiencias previas en otros parques nacionales naturales como: Tayrona, Los Nevados y El Cocuy, donde la presencia de aseguradoras con capacidad operativa en sitio ha permitido reducir los tiempos de respuesta y mitigar los efectos de accidentes, algunos de ellos de gravedad”, dijo.

“Su finalidad es brindar condiciones reales de seguridad al visitante, más allá de coberturas generales que no garantizan una atención inmediata en el territorio. Este esquema incluye, asistencia directa en el lugar del incidente, atención primaria en emergencias, personal capacitado, puntos de primeros auxilios, ambulancias terrestres y acuáticas, entre otros aspectos“, agregó.

Para la implementación del servicio en el parque Corales del Rosario y San Bernardo, Parques Nacionales Naturales afirmó que adelantó una invitación pública basada en las necesidades específicas del parque, a la cual respondieron Positiva Compañía de Seguros, en alianza con Magenta Seguros, y Aseguradora Zurich quienes resultaron avaladas por sus propuestas.

De conformidad con la Resolución 273 de 2024, el seguro de accidentes y asistencia al visitante es “de carácter obligatorio para el ingreso al área protegida. Esta obligatoriedad busca asegurar que todos los visitantes cuenten con la misma protección y que el sistema de atención funcione de manera efectiva. En consecuencia, el ingreso al parque será únicamente para quienes adquieran el seguro".

“Este seguro es independiente de otros seguros personales, internacionales o asociados a tarjetas de crédito, los cuales generalmente no contemplan asistencia inmediata en sitio. El esquema implementado por las aseguradoras avaladas por Parques Nacionales Naturales garantiza presencia operativa en el área protegida, con infraestructura y personal disponibles para responder de forma oportuna y efectiva", subrayó.

En relación con los costos de ingreso a este parque nacional natural, estos corresponden a una tarifa establecida mediante resolución y actualizada anualmente.

"No se trata de un cobro nuevo, sino de un fortalecimiento en los mecanismos de recaudo, que ahora incluyen distintos puntos de salida de turistas y opciones de pago virtual. Respecto al costo del seguro, se paga a las aseguradoras avaladas que prestan el servicio, no a la entidad", explicó.

Corales del Rosario y San Bernardo: El parque está ubicado en el departamento de Bolívar y tiene una extensión total de 120.000 hectáreas. En sus aguas alberga ecosistemas como los arrecifes de coral, los cuales sirven de hogar para crustáceos, algas, esponjas, anémonas, entre otras especies. Foto: PARQUES NACIONALES

Finalmente, Parques Nacionales reconoció las inquietudes expresadas por algunos visitantes y prestadores de servicios turísticos. “Sin embargo, la experiencia institucional demuestra que estas medidas no desincentivan el turismo, sino que fortalecen la confianza del visitante y contribuyen a un ecoturismo más responsable y seguro. Adicionalmente, el esquema contempla la vinculación de personal de las comunidades locales y la atención médica gratuita para habitantes que prestan servicios turísticos dentro del área protegida", expresó.

Señaló que actualmente “se encuentra en una fase de socialización y divulgación de esta medida con agencias, operadores turísticos, comunidades y visitantes. Próximamente, se realizará el seguimiento al cumplimiento de la obligatoriedad del seguro, con el compromiso y corresponsabilidad de los diferentes actores del sector".