Científicos descubrieron una misteriosa pieza de hace más de 1.000 años en las profundidades de un lago

Un hallazgo llamó especialmente la atención de los investigadores. Durante los estudios realizados entre 2021 y 2024 en Ostrów Lednicki, Polonia, los especialistas localizaron una talla de madera con rasgos humanos en una antigua estructura defensiva.

Premio Nobel de Física lanza preocupante advertencia sobre el riesgo de una guerra nuclear: podría convertirse en una amenaza mayor

La pieza corresponde a una viga de gancho en la que fue tallado un rostro humano y, según la datación de la madera, habría sido elaborada alrededor del año 967, en los primeros años de la formación del Estado polaco.

El hallazgo se produjo en el sector occidental de la isla, cerca del antiguo palatium, y fue dado a conocer en 2025 a través de la revista Studia Lednickie. Los trabajos buscaban esclarecer la función de unas estructuras de madera identificadas décadas atrás y determinar si habían formado parte de las defensas costeras de la antigua fortificación o si habían cumplido otra función dentro del complejo.

Para analizar el lugar, los investigadores combinaron excavaciones terrestres con exploraciones arqueológicas subacuáticas. En las zonas cubiertas por las aguas del lago participó el Centro de Arqueología Subacuática de la Universidad Nicolás Copérnico de Toruń, mientras que especialistas del Museo de los Primeros Piastas en Lednica realizaron excavaciones en un sector situado junto a la orilla de la isla.

Los trabajos permitieron identificar parte del terraplén del antiguo recinto fortificado, que con el paso del tiempo se había desplazado hacia el lago. En el área también apareció una estructura de caja excepcionalmente bien conservada, todavía con parte de su relleno, además de numerosas vigas desordenadas que procedían de las zonas superiores del terraplén que se habían derrumbado.

Los investigadores señalan que el contorno ovalado del rostro fue conseguido mediante un surco realizado en la madera Foto: Getty Images

Entre estos restos se encontraba la pieza de madera con el rostro humano tallado, que aportó una nueva evidencia sobre las técnicas constructivas y las prácticas desarrolladas en este importante asentamiento medieval.

¿Cómo eran los rasgos de la cara tallada?

La representación tallada mide aproximadamente 12 por 9 centímetros y ocupa cerca de un tercio del costado de la terminación trapezoidal de la pieza. El rostro presenta varios rasgos claramente definidos, entre ellos los ojos, la nariz, las mejillas y un mentón con barba. También se distinguen una boca y unas cejas marcadas, además de una hendidura entre la frente y la nariz que aporta mayor profundidad a la figura.

Además, los investigadores señalan que el contorno ovalado del rostro fue conseguido mediante un surco realizado en la madera, técnica que permitió darle volumen a la representación. La parte superior de la cabeza está delimitada por una incisión semicircular, posiblemente hecha con un cincel o un cuchillo, mientras que la nariz fue tallada con cortes planos que le proporcionaron una apariencia recta, maciza y angular. En la zona inferior, el mentón quedó definido mediante un borde con forma semióvalo.