Este sería el nuevo órgano del cuerpo humano hallado por científicos: “Un descubrimiento fascinante”

Durante mucho tiempo se creyó que el sistema inmunitario del cerebro y el del resto del cuerpo funcionaban de manera independiente. Sin embargo, una investigación publicada en Nature por científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (WashU) identificó estructuras linfoides desconocidas en la médula ósea del cráneo, que podrían funcionar como una primera línea de defensa para el cerebro.

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El hallazgo fue posible gracias a pequeños canales que conectan el tejido cerebral con la médula ósea del cráneo y atraviesan la duramadre, la membrana protectora que rodea al cerebro.

Un centro de entrenamiento para las células de defensa

Los investigadores utilizaron proteínas fluorescentes para rastrear el movimiento de moléculas a través de estos canales y encontraron estructuras similares a los llamados centros germinales, donde las células B se multiplican y se preparan para combatir amenazas específicas.

Su ubicación, cerca del cerebro, permitiría que estas defensas respondan rápidamente sin depender de células inmunitarias provenientes de otras partes del organismo.

“Nunca antes habíamos visto estructuras similares en la médula ósea sana”, señaló Jang Hyun Park, primer autor del estudio.

“Se trata de un descubrimiento fascinante que pone de manifiesto que un cerebro complejo requiere de sus propias estructuras inmunitarias especializadas para defenderse”, agregó.

Este es el proceso de formación de las células B dentro de un centro germinal Foto: Billy10drs/Wikimedia Commons / CC BY SA 3.0

Una posible nueva vía contra el cáncer cerebral

El equipo puso a prueba estas estructuras en ratones con glioma, un tipo de cáncer cerebral agresivo. Cuando alteraron su actividad, los tumores crecieron con mayor rapidez y los animales tuvieron una menor supervivencia.

En cambio, una combinación de tres proteínas capaces de estimular el sistema inmunitario fortaleció la respuesta de estas estructuras y permitió combatir mejor los tumores, aumentando significativamente la supervivencia de los ratones.

“Este estudio revela que la médula ósea del cráneo es mucho más que una simple estructura: alberga centros previamente desconocidos para las respuestas inmunitarias específicas del cerebro”, explicó Jonathan Kipnis, autor principal del estudio.

“El descubrimiento de este nicho inmunitario localizado cambia nuestra perspectiva sobre las interacciones neuroinmunes y abre nuevas e interesantes vías para el tratamiento de tumores cerebrales y otras enfermedades neurológicas”, añadió.

¿Podría utilizarse para tratar enfermedades?

Aunque las estructuras fueron demostradas en ratones, existen indicios de que los humanos también podrían tenerlas. Investigaciones anteriores detectaron células T foliculares en la médula ósea de cráneos humanos, una pista que podría respaldar su presencia en las personas.

Si esto se confirma, los investigadores creen que estos centros podrían convertirse en un nuevo objetivo para tratar tumores cerebrales. Incluso podrían desarrollarse terapias aplicadas bajo el cuero cabelludo para estimularlos sin necesidad de intervenir directamente el cerebro.

“Este hallazgo cambia radicalmente nuestra comprensión actual de la neuroinmunología”, afirmó Kipnis.

El hallazgo podría abrir una nueva vía para tratar tumores cerebrales sin cirugía Foto: Getty Images/Westend61

“Saber que el cerebro depende de los primeros respondedores en el cráneo circundante para su defensa tiene el potencial de cambiar nuestra forma de pensar sobre el desarrollo de terapias para muchas afecciones neurológicas, incluidas la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esquizofrenia, el COVID persistente y muchas otras que tienen un componente inmunológico”, concluyó.