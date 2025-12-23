Ciencia

Alerta científica: África se está partiendo en dos y así podría cambiar el mapa del planeta para siempre

Este fenómeno culminará con la formación de dos masas de tierra independientes y el surgimiento de un nuevo mar entre ellas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
23 de diciembre de 2025, 4:02 p. m.
África se estaría partiendo en dos.
África se estaría partiendo en dos. Foto: Getty Images

Una noticia tiene en alerta a la comunidad científica. Se trata de la información compartida por la revista National Geographic, que confirmó que el continente africano atraviesa un proceso geológico lento pero continuo que, con el paso de millones de años, provocará su separación en dos grandes bloques.

De acuerdo con los expertos, la placa africana se está fracturando en dos subplacas: la somalí, de menor tamaño, y la nubia, que concentra la mayor parte del territorio. Este fenómeno culminará, a muy largo plazo, con la formación de dos masas de tierra independientes y el surgimiento de un nuevo mar entre ellas.

La placa africana se está dividiendo en dos subplacas.
La placa africana se está dividiendo en dos subplacas. Foto: Getty Images

El informe detalla que este desplazamiento gradual se debe al movimiento divergente entre ambas subplacas, originado por fuerzas internas del planeta. Entre ellas se destacan la actividad del manto terrestre y el ascenso de material rocoso parcialmente fundido bajo la corteza, factores que empujan lentamente las placas en direcciones opuestas y sostienen este proceso de transformación geológica.

La gigantesca fractura que atraviesa el continente está relacionada directamente con el Sistema de Rift de África Oriental, considerado uno de los más extensos del planeta. Esta enorme grieta se prolonga a lo largo de miles de kilómetros y recorre múltiples países africanos, entre ellos Etiopía, Kenia, la República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambia, Tanzania, Malawi y Mozambique.

Tecnología

Si va a regalar tecnología en Navidad, estos son los dispositivos que debería evitar comprar

Tecnología

El riesgo de guardar celulares viejos en casa: podría ser más peligroso de lo que cree

Tecnología

Así es la nueva función de ChatGPT que revela cuánto y cómo usó la inteligencia artificial en 2025

Tecnología

WhatsApp tiene un modo ‘Papá Noel’ que puede activar en sencillos pasos: esta es la guía práctica

Tecnología

OpenAI refuerza ChatGPT Atlas con un sistema de defensa continua contra ataques cibernéticos

Tecnología

Tener un router neutro puede ser la solución a su wifi lento: qué es y cómo usarlo para evitar una conexión inestable

Tecnología

Spotify confirmó que hackers piratearon su catálogo musical

Deportes

Golazo de Marruecos en Copa África digno de Premio Puskás: Impresionante gesto acrobático le da la vuelta al mundo

Política

Francia Márquez reveló acuerdos con Togo, pero uno llamó la atención: “Ingreso sin visa para cuerpos diplomáticos”

Confidenciales

Los nuevos viajes de Francia Márquez: la vicepresidenta visitará cuatro países. ¿A qué va?

YouTube video SzSGdV7pDs4 thumbnail

Un estudio publicado en 2023 en la revista científica Journal of Geophysical Research aportó nuevas claves para comprender este fenómeno geológico. La investigación analizó procesos que impulsan su expansión y examinó los factores internos de la Tierra que favorecen el desarrollo progresivo de esta amplia fractura tectónica.

El origen de esta enorme fractura geológica se remonta a la región de Afar, en el norte de Etiopía, donde comenzó a formarse hace cerca de 30 millones de años. Desde ese punto inicial, el proceso de separación ha avanzado de manera gradual hacia el sur del continente, en dirección a Zimbabue, con un ritmo estimado de entre 2,5 y 5 centímetros anuales, una velocidad imperceptible a escala humana, pero significativa en términos geológicos.

Lluvia de estrellas Úrsidas 2025: ¿cuándo y cómo ver el evento astronómico que iluminará el cielo en Navidad?

La geóloga Lucía Pérez Díaz, integrante del Grupo de Investigación de Fallas Dinámicas del Royal Holloway, explicó que la actividad a lo largo de la rama oriental del Valle del Rift —que atraviesa Etiopía, Kenia y Tanzania— se hizo especialmente notoria cuando una gran grieta apareció de forma repentina en el suroeste de Kenia.

En declaraciones al medio científico sin ánimo de lucro The Conversation, la experta recordó que África se asienta sobre una zona tectónica activa conocida como el Gran Valle del Rift, una extensa depresión que se forma en áreas donde las placas de la Tierra comienzan a separarse, tanto en tierra firme como bajo los océanos.

“En un período de decenas de millones de años, el lecho marino avanzará a lo largo de toda la grieta”, explicó Lucía Pérez Díaz, al señalar que este escenario se produciría una vez que las placas tectónicas terminen de separarse.

Mas de Tecnología

Regalar un dispositivo tecnológico puede ayudar a las personas a mantenerse conectadas.

Si va a regalar tecnología en Navidad, estos son los dispositivos que debería evitar comprar

África se estaría partiendo en dos.

Alerta científica: África se está partiendo en dos y así podría cambiar el mapa del planeta para siempre

De solución funcional a ícono cultural, según millones de menciones.

El riesgo de guardar celulares viejos en casa: podría ser más peligroso de lo que cree

OpenAI busca mejorar la experiencia del usuario con actualizaciones y nuevas funciones.

Así es la nueva función de ChatGPT que revela cuánto y cómo usó la inteligencia artificial en 2025

En fechas especiales como Navidad y Año Nuevo, muchos usuarios sienten la necesidad de personalizar la aplicación.

WhatsApp tiene un modo ‘Papá Noel’ que puede activar en sencillos pasos: esta es la guía práctica

Para quienes ya interactúan con el sistema, el historial de conversaciones se transforma en la base para construir encuentros y temores al estilo de Derry.

OpenAI refuerza ChatGPT Atlas con un sistema de defensa continua contra ataques cibernéticos

Un router wifi neutro es una opción viable para quienes buscan un internet estable.

Tener un router neutro puede ser la solución a su wifi lento: qué es y cómo usarlo para evitar una conexión inestable

Spotify desactivó cuentas vinculadas a actividades de scraping ilegal.

Spotify confirmó que hackers piratearon su catálogo musical

Una respuesta breve o un dato compartido sin sospecha puede terminar en el robo de dinero en cuestión de minutos.

Dos cosas que esperan que escriban en WhatsApp para desocupar su cuenta bancaria al finalizar diciembre

La convivencia entre felinos y aves marinas plantea nuevas preguntas sobre el equilibrio natural.

La nueva presa del puma en la Patagonia enciende alertas científicas sobre cambios en la “poblaciones de los animales”

Noticias Destacadas