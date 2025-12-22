Invierno astronómico: qué es, cuánto dura y cuáles son los fenómenos celestes que destacarán en los próximos días

El invierno astronómico comenzó el domingo 21 de diciembre a las 16:03 (hora peninsular), según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), dependiente del Instituto Geográfico Nacional y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. De forma aproximada, la estación se prolongará durante 88 días y 23 horas y concluirá el próximo 20 de marzo de 2026, con la llegada de la primavera.

A lo largo del invierno se producirán tres lunas llenas, previstas para el 3 de enero, el 1 de febrero y el 3 de marzo. Además, el periodo estará marcado por dos lluvias de meteoros: las úrsidas, cuyo máximo se espera alrededor del 22 de diciembre, y las cuadrántidas, que alcanzarán su pico de actividad en torno al 3 de enero.

El inicio del invierno coincide con el solsticio, que tuvo lugar el domingo y marcó el día más corto del año. En la latitud de Madrid, la jornada contó con una duración de nueve horas y 17 minutos. A modo de comparación, el solsticio de verano, celebrado el pasado 21 de junio, dejó el día más largo del año, con 15 horas y tres minutos de luz solar.

La estación se prolongará durante 88 días y 23 horas, una duración ligeramente inferior a la de otras estaciones del año.

El Observatorio Astronómico Nacional también ha señalado que el perihelio —el punto de máximo acercamiento entre la Tierra y el Sol— se producirá el 3 de enero. En ese momento, nuestro planeta se situará a algo más de 147 millones de kilómetros de la estrella, una distancia aproximadamente cinco millones de kilómetros menor que la registrada en el afelio, el punto de mayor alejamiento, que tendrá lugar el 6 de julio de 2026.

Durante el invierno se registrarán, además, dos eclipses: uno anular de Sol y otro total de Luna. El eclipse solar anular ocurrirá el 17 de febrero y podrá observarse desde la Antártida, el océano Antártico y el sur del océano Índico. Por su parte, el eclipse total de Luna tendrá lugar el 3 de marzo y será visible desde América, el este de Asia y Oceanía.

En cuanto a la observación planetaria, Saturno será visible al anochecer durante buena parte de la estación, acompañando a Júpiter a comienzos de enero y a Venus a partir de mediados de febrero. Con el paso de las semanas, el planeta de los anillos se irá aproximando al Sol hasta desaparecer del cielo vespertino a principios de marzo. En sentido contrario, Mercurio hará su aparición en el cielo al atardecer a lo largo del mes de febrero.

Al amanecer, el invierno comenzará con Júpiter y Mercurio visibles en el firmamento. Sin embargo, Mercurio desaparecerá del cielo matutino a comienzos de enero para reaparecer a mediados de marzo, mientras que Júpiter dejará de ser visible hacia la mitad de enero.

El inicio del invierno coincide con el solsticio, la jornada más corta del año.

Más allá de los planetas, el cielo invernal ofrecerá al anochecer algunas de las constelaciones más reconocibles del año, como Orión, con la brillante y variable Betelgeuse; Tauro, con la rojiza Aldebarán; Can Mayor, donde destaca Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno; y Géminis, identificable por la pareja formada por Cástor y Pólux. La disposición de varias de estas estrellas, junto a otras cercanas, da lugar a un asterismo conocido como el hexágono del invierno, característico de los atardeceres de esta estación.

