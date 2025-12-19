Ciencia

Marca astronómica que parece sacada de ‘Stranger Things’ llamada “demonio de la pared” sorprende a la comunidad científica

Imágenes de la sonda Galileo volvieron al centro del debate por una anomalía sin explicación clara.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

20 de diciembre de 2025, 3:38 a. m.
Una marca de casi un kilómetro en una luna de Júpiter plantea nuevas preguntas sobre su interior.
Una marca de casi un kilómetro en una luna de Júpiter plantea nuevas preguntas sobre su interior.

Una estructura con forma de araña apareció en imágenes de la sonda Galileo como una anomalía inexplicable. Ahora, un nuevo estudio propone una explicación para el origen de esta enigmática formación en la luna de Júpiter, Europa.

En la superficie blanca y agrietada de Europa, la luna helada de Júpiter, hay una marca que parece sacada de Stranger Things: una estructura ramificada, con brazos que se extienden como tentáculos congelados sobre el hielo.

Durante años fue poco más que una rareza captada por las cámaras de la sonda Galileo de la NASA a finales de los años noventa, una anomalía sin explicación clara en uno de los mundos más intrigantes del sistema solar.

Hoy, sin embargo, esa cicatriz tiene nombre propio, Damhán Alla, “araña” o, de forma más evocadora, “demonio de la pared” en irlandés y ha despertado un renovado interés en la investigación planetaria. Situada dentro del cráter Manannán, la estructura podría ofrecer pistas clave sobre lo que ocurre bajo la gruesa corteza de hielo de Europa y, especialmente si se identifican formaciones similares en el futuro, sobre la posibilidad de vida más allá de la Tierra.

Director de la Agencia Espacial Europea presentó las fotos del cometa 3I/ATLAS en su mayor aproximación a la Tierra

Director de Instagram confirma un método para que las publicaciones tengan más alcance

Científicos quedan desconcertados tras el descubrimiento de un exoplaneta con forma de limón

Ya puede conectar ChatGPT con Apple Music en el celular: para qué sirve y cómo hacerlo sin inconvenientes

El 3I/ATLAS tras su histórico acercamiento a la Tierra: científicos aclaran la hipótesis de una supuesta nave extraterrestre

Adiós cometa 3I/ATLAS, tras su paso más cercano a la Tierra: estas son las hipótesis que siguen

¿No puede hacer copias de seguridad en WhatsApp? Esto es lo que debe hacer paso a paso para resolver el error

3I/ATLAS “es un regalo de Navidad adelantado”: la sorprendente afirmación de un astrónomo a 3 días del perigeo

Laboratorio de astronomía explicó la razón por la que 3I/ATLAS cambió su color 5 días antes de su paso por la Tierra

En las próximas horas llegará la lluvia de meteoros más brillante del año: este es el mejor momento para ver las Gemínidas

Una anomalía captada por Galileo que por fin tiene hipótesis

La renovada atención llega gracias a un estudio publicado en The Planetary Science Journal y liderado por la física Lauren McKeown, profesora de la Universidad de Florida Central y exalumna del Trinity College de Dublín, junto a investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, la Universidad de Brown y el Instituto de Ciencias Planetarias.

Investigadores de varias instituciones explican cómo una fractura en el hielo pudo dar origen a la formación radial.
La sonda Galileo de la NASA detectó una extraña formación con forma de araña dentro del cráter Manannán en la superficie helada de Europa. Foto: NASA/JPL/University of Arizona

El nuevo trabajo propone que Damhán Alla se habría formado tras un impacto que fracturó el hielo superficial, permitiendo que agua salada del subsuelo emergiera brevemente antes de volver a congelarse, dejando impresa su inconfundible forma.

La hipótesis no solo explica la geometría radial de la marca, sino que también refuerza la idea de que el interior de Europa es dinámico y capaz de interactuar, aunque sea de manera puntual, con la superficie.

Estrellas lacustres: el análogo terrestre de Europa

Para descifrar el origen de esta peculiar formación en Europa, el equipo buscó primero un análogo en la Tierra. Lo encontró en las llamadas “estrellas lacustres”: patrones radiales que aparecen cuando la nieve cubre un lago congelado y el agua líquida logra abrirse paso hacia la superficie, derritiendo la nieve y formando estructuras que recuerdan a ramas.

En nuestro planeta, estas estrellas apenas alcanzan unos pocos metros de diámetro; en Europa, en cambio, Damhán Alla se extiende a lo largo de aproximadamente un kilómetro. Aun así, la similitud en la forma y en el proceso físico subyacente permitió establecer un paralelismo convincente.

El modelo incluye una atmósfera temporal y un reservorio de agua salada subterránea.
El esquema muestra la evolución del cráter Manannán y los cambios bajo el hielo de Europa. Foto: Wax Visuals; McKeown et al., The Planetary Science Journal

Con ese punto de partida, los investigadores realizaron pruebas de campo en dos lagos congelados de Colorado, Ollie’s Pond y Maggie Pond, donde identificaron múltiples formaciones análogas. Estas observaciones se complementaron con experimentos de laboratorio, en los que recrearon el proceso mediante simuladores de hielo y cámaras de temperatura controlada.

En paralelo, el equipo desarrolló modelos por ordenador y analizó en detalle las imágenes captadas por la sonda Galileo, con el objetivo de comprender la geometría y el mecanismo de formación de Damhán Alla en la luna de Júpiter.

Un sorprendente hallazgo científico revela la existencia de un planeta con dos soles; por primera vez quedó captado en cámara

Un hallazgo con nombre irlandés

El nombre Damhán Alla no es casual. El estudio fue liderado por la profesora McKeown, oriunda de Churchtown, en Dublín (Irlanda), junto a un equipo en el que participaron otros científicos irlandeses, entre ellos la doctora Jennifer Scully, también graduada del Trinity College de Dublín.

“Como Jen y yo somos irlandesas, y dado que muchos accidentes geográficos de Europa ya llevan nombres irlandeses y celtas –incluido el cráter Manannán, en referencia al ‘hijo del mar’ de la mitología irlandesa–, decidimos llamarla con la palabra irlandesa para araña”, explica McKeown en un comunicado del Trinity College.

El nombre cumple además una función práctica: distinguir esta estructura de las llamadas “arañas de Marte”, formaciones visualmente similares pero originadas por procesos completamente distintos. Como informó previamente DW, en el planeta rojo estas surgen por flujos de gas asociados a la sublimación de dióxido de carbono (CO2), un mecanismo sin relación con el agua salada que, según el nuevo estudio, habría dado forma a Damhán Alla.

*Con información de DW.

