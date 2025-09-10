Jornada de protestas en Francia ya deja más de 200 detenidos y centenares de bloqueos

Más de 200 personas fueron detenidas este miércoles en la región de París en la jornada de protestas ciudadanas organizadas en las redes sociales bajo el lema “Bloqueemos todo” para expresar su rechazo al gobierno francés.

Desde la madrugada, cientos de jóvenes intentaron bloquear un garaje de autobuses urbanos, así como varios puntos de la circunvalación de 35 kilómetros que rodea París, antes de ser desalojados por la policía, constaron periodistas de AFP.

Las autoridades desplegaron unos 6.000 policías y gendarmes en la capital y detuvieron a 51 personas en París al inicio de la jornada, indicó a AFP la prefectura de policía.

Protestas en Francia | Foto: AFP

El desencadenante fue el proyecto de presupuestos para 2026 que provocó la caída del primer ministro, François Bayrou, el lunes. Este planeaba recortes por 44.000 millones de euros (51.600 millones de dólares) y suprimir dos días feriados.

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró el martes como nuevo primer ministro al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, un hombre de confianza. Lecornu, prometió este miércoles una “ruptura” con las políticas pasadas, al asumir como quinto jefe de gobierno del presidente Emmanuel Macron desde 2024, en plena jornada de protestas sociales.

Sebastien Lecornu | Foto: AFP

“Se necesitarán rupturas y no solo en la forma también en el fondo”, aseguró Lecornu, durante la ceremonia de traspaso del poder con su predecesor François Bayrou, cuando Francia se encuentra sumida en una crisis política que tumbó ya dos gobiernos.

Ahora, la principal misión de Lecornu será elaborar los presupuestos para 2026, teniendo en cuenta que no existen mayorías en el Parlamento, las protestas que reclaman una mayor justicia social y la necesidad de sanear las arcas públicas, cuya deuda ronda el 114% del PIB.

Las autoridades anunciaron el despliegue de unos 80.000 agentes en todo el país durante las protestas, que prevén el bloqueo de empresas, carreteras y universidades, pero cuyo alcance se desconoce por el momento.

Protestas en Francia | Foto: AFP

Las fuerzas de seguridad también desactivaron rápidamente un bloqueo de un garaje de tranvías en Burdeos, en el oeste de Francia. Los manifestantes también intentan bloquear la autopista A10 cerca de Poitiers.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, reiteró este miércoles que dio la orden a los agentes de “no tolerar la violencia, la degradación, el bloqueo, la ocupación de las infraestructuras esenciales”.

Las autoridades temen que estas protestas desemboquen en un movimiento como el de los “chalecos amarillos”, que sacudió el primer mandato de Macron. El 18 de septiembre, los sindicatos también convocaron una huelga “masiva”.