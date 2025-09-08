Suscribirse

Cae el gobierno de Francia: parlamento remueve al primer ministro tras moción de censura

“Francia lleva 51 años sin tener un presupuesto equilibrado”, suscitó el ex-primer ministro François Bayrou y advirtió sobre el futuro del país.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

8 de septiembre de 2025, 6:50 p. m.
Primer Ministro de Francia Bayrou
Primer Ministro de Francia, François Bayrou | Foto: Hans Lucas via AFP

“Hay cosas peores en la vida que estar al frente de un Gobierno y que ese Gobierno sea derrocado” escribió François Bayrou, algunas horas antes de su despedida como primer ministro francés, al tener absoluta certeza de que perdería la moción de confianza.

Este lunes, en medio de su discurso de votación, el ex-primer ministro francés, François Bayrou, alertó sobre los peligros a los que se enfrenta la economía francesa: “Francia lleva 51 años sin tener un presupuesto equilibrado.”

El líder del partido centrista francés MoDem y alcalde de Pau, Francois Bayrou, posa el 27 de abril de 2016 en la sede del MoDem en París. El 13 de diciembre de 2024, el presidente Emmanuel Macron nombró al líder centrista Francois Bayrou como su nuevo primer ministro, dijo la presidencia, encomendándole la tarea de sacar a Francia de meses de crisis política. (Foto de JOEL SAGET / AFP)
Crisis política en Francia | Foto: AFP

“Damas y caballeros, ustedes tienen el poder de derrocar al Gobierno, pero no tienen el poder de borrar la realidad. La realidad seguirá siendo inexorable. El gasto seguirá aumentando, y la carga de la deuda, ya insoportable, se volverá más pesada y más cara”, siguió Bayrou.

Así fue como, en medio de un largo discurso lleno de reflexiones políticas y morales, el ex-primer ministro ha hecho un listado de “problemas urgentes”, además de diferentes “asuntos históricos” que han frenado el crecimiento del país.

Contexto: Trump es captado por un micrófono abierto en medio de diálogo con Macron, lo que dijo se hizo viral en las redes sociales

Bayrou ha descrito a Francia como “una magnífica catedral que debe ser reconstruida para un pueblo que la merece”, prosiguió diciendo que “el mayor riesgo era no correr riesgos y dejar que las cosas siguieran sin cambiar nada, hacer política como siempre y alargar las cosas hasta que llegaran los daños irreparables”.

El presidente francés Emmanuel Macron (R) y el alcalde de Pau, Francois Bayrou, llegan para asistir a una cumbre sobre la situación en la región del Sahel en la ciudad de Pau, en el sur de Francia, el 13 de enero de 2020.
Cae el gobierno de Francia: parlamento remueve al primer ministro tras moción de censura | Foto: AFP

“Las deudas se acumulan. Cada año, gastamos más de lo que producimos. Un euro de déficit equivale a un euro más de una deuda estimada en 3,4 billones de euros en este preciso momento”, sentenció.

Por su parte, el presidente, Emmanuel Macron, parece estar dispuesto a dejar de lado a Bayrou para centrarse en el Partido Socialista (PS), lo que sería un intento desesperado por evitar las elecciones anticipadas que está reclamando tanto la izquierda como la derecha extrema.

Contexto: ¿Renunciará el presidente Emanuel Macron tras histórica caída del Gobierno francés? Esto es lo que podría ocurrir

Desde el inicio de su mandato en 2017, Macron no ha cedido el Gobierno a un socialista hasta ahora, que presuntamente tendría la intención de remplazar a Bayrou con un socialista, de acuerdo con el medio El mundo, este podría ser Olivier Faure.

El presidente del partido francés de centro derecha MoDem, Francois Bayrou (izquierda), y el presidente francés Emmanuel Macron (derecha). Bayrou es uno de los candidatos a tomar el cargo como primer ministro a partir de este viernes. (Foto de Ludovic MARIN / AFP)
El presidente del partido francés de centro derecha MoDem, Francois Bayrou (izquierda), y el presidente francés Emmanuel Macron (derecha). | Foto: AFP

La crisis que amenaza con precipitar la caída de François Bayrou se produce nueve meses después de la dimisión de Michel Barnier ante la imposibilidad de sacar adelante su propio presupuesto.

Contexto: Crisis política en Francia: Macron nombra a su aliado de centro como nuevo primer ministro

Pese a las críticas casi unánimes de extrema derecha a extrema izquierda, Macron calificó el acto de Bayrou como “audaz y valiente”. El presidente lo estuvo defendiendo durante gran parte del verano, pero su apoyo se fue debilitando cuando Bayrou ya no podía sustentar las cuentas.

