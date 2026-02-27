Reconocida aerolínea internacional anuncia el fortalecimiento de su operación en Colombia: estos son los detalles

La aerolínea Air Canada anunció el fortalecimiento de su operación en Colombia con la incorporación del Boeing 787-8 Dreamliner en sus rutas directas desde Bogotá hacia Toronto y Montreal, a partir de octubre de 2026.

“La decisión responde al desempeño del mercado colombiano y a la importancia de Bogotá como hub de conexión para viajeros corporativos, de inversión y de largo radio, con acceso eficiente a la red global de la aerolínea”, destacó el Instituto de Turismo de Bogotá.

“La incorporación del Boeing 787-8 Dreamliner, con capacidad para 255 pasajeros, desde Bogotá refleja la confianza de Air Canada en el mercado colombiano y en el potencial de la ciudad como punto clave de conectividad. Nos permite aumentar capacidad, ofrecer un producto más competitivo y fortalecer el acceso de Colombia a nuestra red global”, señaló Leonardo Vargas, gerente de Ventas de Air Canada en Colombia.

Desde Bogotá, Air Canada conectará de forma directa con los aeropuertos Toronto Pearson (YYZ) y Montreal-Trudeau (YUL), dos de los principales centros logísticos de la aerolínea, desde donde los pasajeros acceden a diversos destinos en Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia.

Air Canadá. Foto: Getty Images

Satena anuncia acuerdo estratégico para fortalecer su operación, ¿de qué se trata?

La programación de las rutas

Las rutas operarán de la siguiente manera:

• Bogotá – Montreal (AC099): martes, miércoles, viernes y domingo, desde el 25 de octubre de 2026.

• Bogotá – Toronto (AC095): lunes, martes, jueves y sábado, desde el 26 de octubre de 2026.

Aeropuerto El Dorado. Foto: Invest in Bogotá.

“La incorporación del Boeing 787-8 Dreamliner por parte de Air Canada no solo incrementa la capacidad aérea entre Bogotá y Canadá; es una señal clara de confianza en nuestra ciudad como hub estratégico de América Latina. Esta decisión fortalece nuestra conectividad global, impulsa el turismo de negocios, la inversión y el intercambio cultural, y consolida a Bogotá como una capital competitiva, abierta al mundo y preparada para seguir creciendo con propósito”, afirmó Ángela Sofía Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.

“En JetSmart apoyamos que se lleve a cabo una revisión”: la aerolínea fija posición frente a los anuncios de modificar ‘slots’ en El Dorado

Vuelos a Cartagena

Además de la operación regular desde Bogotá, Air Canada mantiene sus vuelos de temporada entre Cartagena y Toronto y entre Cartagena y Montreal.

Al respecto, la embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams, afirmó: “La expansión de las operaciones de Air Canada en Colombia reafirma al país como un socio estratégico para Canadá en la región. El Acuerdo de Transporte Aéreo entre nuestros países facilita una mayor conectividad y fortalece nuestros lazos culturales y comerciales, impulsando nuevas oportunidades económicas y acercando aún más a nuestras sociedades”.