Turismo

Reconocida aerolínea internacional anuncia el fortalecimiento de su operación en Colombia: estos son los detalles

Incorporará un nuevo avión para 255 pasajeros en sus rutas directas.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 9:42 a. m.
La aerolínea Air Canada anunció el fortalecimiento de su operación en Colombia con la incorporación del Boeing 787-8 Dreamliner en sus rutas directas desde Bogotá hacia Toronto y Montreal, a partir de octubre de 2026.
La aerolínea Air Canada anunció el fortalecimiento de su operación en Colombia con la incorporación del Boeing 787-8 Dreamliner en sus rutas directas desde Bogotá hacia Toronto y Montreal, a partir de octubre de 2026. Foto: istock

La aerolínea Air Canada anunció el fortalecimiento de su operación en Colombia con la incorporación del Boeing 787-8 Dreamliner en sus rutas directas desde Bogotá hacia Toronto y Montreal, a partir de octubre de 2026.

“La decisión responde al desempeño del mercado colombiano y a la importancia de Bogotá como hub de conexión para viajeros corporativos, de inversión y de largo radio, con acceso eficiente a la red global de la aerolínea”, destacó el Instituto de Turismo de Bogotá.

“La incorporación del Boeing 787-8 Dreamliner, con capacidad para 255 pasajeros, desde Bogotá refleja la confianza de Air Canada en el mercado colombiano y en el potencial de la ciudad como punto clave de conectividad. Nos permite aumentar capacidad, ofrecer un producto más competitivo y fortalecer el acceso de Colombia a nuestra red global”, señaló Leonardo Vargas, gerente de Ventas de Air Canada en Colombia.

Desde Bogotá, Air Canada conectará de forma directa con los aeropuertos Toronto Pearson (YYZ) y Montreal-Trudeau (YUL), dos de los principales centros logísticos de la aerolínea, desde donde los pasajeros acceden a diversos destinos en Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia.

Turismo

El pueblo de Cundinamarca reconocido por su clima cálido y su rica historia, un encantador destino a dos horas de Bogotá

Arcadia

Con más de 18.000 eventos en 2026, Bogotá busca consolidarse como epicentro del turismo cultural

Turismo

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca que cuenta con diferentes pisos térmicos y es destacado por su riqueza natural

Turismo

El sencillo método para empacar la maleta en una escapada de fin de semana sin que se quede nada; esto debe tener en cuenta

Turismo

A dos horas de Tunja: el encantador pueblo de Boyacá que es ideal para la práctica de deportes de aventura

Turismo

El municipio caldense de clima cálido, para disfrutar de balnearios y vivir la cultura cafetera, a 45 minutos de Manizales

Turismo

El municipio del noreste antioqueño que apuesta por su legado ferroviario como atractivo turístico imperdible

Mundo

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible

Turismo

Air Canada operará vuelos directos desde Montreal y Toronto hacia Cartagena

Importante aerolínea que opera desde Colombia cobrará a los clientes que lleven equipaje de mano en los aviones

Air Canada
Air Canadá. Foto: Getty Images
Satena anuncia acuerdo estratégico para fortalecer su operación, ¿de qué se trata?

La programación de las rutas

Las rutas operarán de la siguiente manera:

• Bogotá – Montreal (AC099): martes, miércoles, viernes y domingo, desde el 25 de octubre de 2026.

• Bogotá – Toronto (AC095): lunes, martes, jueves y sábado, desde el 26 de octubre de 2026.

Panorámica de Monserrate y Bogotá.
Aeropuerto El Dorado. Foto: Invest in Bogotá.

“La incorporación del Boeing 787-8 Dreamliner por parte de Air Canada no solo incrementa la capacidad aérea entre Bogotá y Canadá; es una señal clara de confianza en nuestra ciudad como hub estratégico de América Latina. Esta decisión fortalece nuestra conectividad global, impulsa el turismo de negocios, la inversión y el intercambio cultural, y consolida a Bogotá como una capital competitiva, abierta al mundo y preparada para seguir creciendo con propósito”, afirmó Ángela Sofía Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.

“En JetSmart apoyamos que se lleve a cabo una revisión”: la aerolínea fija posición frente a los anuncios de modificar ‘slots’ en El Dorado

Vuelos a Cartagena

Además de la operación regular desde Bogotá, Air Canada mantiene sus vuelos de temporada entre Cartagena y Toronto y entre Cartagena y Montreal.

Al respecto, la embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams, afirmó: “La expansión de las operaciones de Air Canada en Colombia reafirma al país como un socio estratégico para Canadá en la región. El Acuerdo de Transporte Aéreo entre nuestros países facilita una mayor conectividad y fortalece nuestros lazos culturales y comerciales, impulsando nuevas oportunidades económicas y acercando aún más a nuestras sociedades”.

Más de Turismo

Estas son otras alternativas para quienes no quieren visitar Girardot.

El pueblo de Cundinamarca reconocido por su clima cálido y su rica historia, un encantador destino a dos horas de Bogotá

Bogota, Colombia

Con más de 18.000 eventos en 2026, Bogotá busca consolidarse como epicentro del turismo cultural

Anolaima, Cundinamarca.

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca que cuenta con diferentes pisos térmicos y es destacado por su riqueza natural

Empacar maleta

El sencillo método para empacar la maleta en una escapada de fin de semana sin que se quede nada; esto debe tener en cuenta

Pachavita, Boyacá.

A dos horas de Tunja: el encantador pueblo de Boyacá que es ideal para la práctica de deportes de aventura

Cultivo de café

El municipio caldense de clima cálido, para disfrutar de balnearios y vivir la cultura cafetera, a 45 minutos de Manizales

Cisneros, Antioquia

El municipio del noreste antioqueño que apuesta por su legado ferroviario como atractivo turístico imperdible

Dagua, Valle del Cauca.

Así es el municipio en donde crece una planta que se usaba para atraer el amor; un destino que cautiva en el Valle del Cauca

Neira, Caldas

Entre fachadas coloridas y cafetales infinitos: el tesoro oculto de Caldas para visitar a solo 21 kilómetros de Manizales

Noticias Destacadas