Air Canada suspende sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible

La marca detalló su plan de acción para los próximos días.

Manuel Santiago Sánchez González

9 de febrero de 2026, 6:05 p. m.
La aerolínea Air Canada suspende sus vuelos a Cuba y anuncia plan de acción.
La aerolínea Air Canada suspende sus vuelos a Cuba y anuncia plan de acción. Foto: Getty Images

La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.

“En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares”, precisó Air Canada en un comunicado.

México envía 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones de Donald Trump

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.

Estas fueron las medidas anunciadas.
Estas fueron las medidas anunciadas. Foto: Getty Images

Esto obligará a las compañías que realizan vuelos de larga distancia a efectuar una escala para asegurar el reabastecimiento.

La isla comunista de 9,6 millones de habitantes se encuentra en una situación particularmente vulnerable después del fin del envío de petróleo desde Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Además, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que le suministren petróleo a La Habana.

Otras compañías, como Air France, Iberia o Air Europa ya anunciaron que realizarán una escala para reabastecer sus aeronaves en otra naciones del Caribe con el fin de continuar sus operaciones.

Pronunciamiento de Cuba

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país de que el suministro de queroseno quedará suspendido durante un mes a partir del lunes a medianoche debido a la crisis energética.

“La aviación civil cubana ha notificado a todas las compañías que ya no habría suministro de JetFuel, el combustible de aviación, a partir del martes 10 de febrero a las 00:00” hora local, indicó bajo condición de anonimato el ejecutivo de una aerolínea europea, que habló en francés.

Avianca expresó su preocupación ante posible afectación en el servicio de migración en los principales aeropuertos de Colombia

Este último precisó que, por ahora, la medida se anuncia por un período de un mes y que obligará a las compañías que operan vuelos de largo recorrido a efectuar una “escala técnica” en los vuelos de regreso para asegurar su abastecimiento de queroseno.

El gobierno cubano anunció el viernes una batería de medidas de emergencia, entre ellas la semana laboral de cuatro días y el teletrabajo en las administraciones y empresas estatales, así como restricciones en la venta de combustible, para hacer frente a la crisis energética.

“Cuba está a punto de caer... Parece que se está desmoronando”.
Cuba anunció problemas con el combustible que utilizan los aviones que operan desde y hacia la isla. Foto: AP

También se anunció una reducción de los servicios de autobuses y trenes entre provincias, así como el cierre de determinados establecimientos turísticos.

En el ámbito educativo, las jornadas de clases serán más cortas y las universidades funcionarán en modalidad semipresencial. Estas medidas deben permitir ahorrar combustible para favorecer “la producción de alimentos y la producción de electricidad” y posibilitar “la salvaguarda de las actividades fundamentales que generan divisas”, declaró el vice primer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en la televisión estatal.

*Con información de AFP.

