México envía 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones de Donald Trump

Cuba enfrenta una profunda crisis agudizada por la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela.

Redacción Mundo
8 de febrero de 2026, 11:23 p. m.
Gobierno de México envía ayuda humanitaria a Cuba Foto: X/@SRE_mx

El Gobierno de México informó este domingo, 8 de febrero, el envío de más de 814 toneladas de víveres destinados a la población de Cuba a bordo de dos buques de la Marina armada que zarparon del puerto de Veracruz.

El envío de ayuda por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ocurre mientras México sigue negociando una eventual entrega de petróleo a la isla sin ser sancionado por Estados Unidos, que amenazó con imponer aranceles al país que le suministre hidrocarburos.

“Se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox”, señaló la Cancillería, en un comunicado en el que detalló que espera que lleguen a su destino en cuatro días.

Ayuda humanitaria enviada a Cuba
Ayuda humanitaria enviada a Cuba Foto: X/@SRE_mx

Los víveres, que fueron embarcados desde temprano en el puerto de Veracruz, incluyen entre otros, leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y articulos de higiene personal, la mayor parte de ellos en el buque Papalopan (536 toneladas) y el resto en el Isla Holbox.

“Informamos que aún quedan más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas”, agregó la Cancillería en el comunicado.

Presidente de Cuba invita a Estados Unidos al diálogo “sin presiones”, pero criticó severamente el accionar de Trump

Las ventas de petróleo y derivados de México a Cuba sumaron 496 millones de dólares en 2025, menos de 1% de la producción de la petrolera estatal mexicana Pemex, informó la propia empresa la semana pasada.

El buque 'Papaloapan' transporta alimentos de primera necesidad
El buque 'Papaloapan' transporta alimentos de primera necesidad Foto: X/@SRE_mx

Estos envíos de hidrocarburos responden a razones humanitarias, argumentó Pemex.

México reivindica así su “tradición solidaria” con los pueblos de América Latina “y en particular con el pueblo de Cuba”.

“Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan”, recuerda, y destaca que en los últimos meses han enviado asistencia en respuesta a los incendios en California, Estados Unidos y en Chile, las inundaciones en Texas y otras crisis provocadas por desastres naturales.

Miguel Diaz-Canel y Donald Trump
Miguel Diaz-Canel y Donald Trump Foto: Getty Images

Este envío llega en medio de la campaña de presión de Donald Trump y su Administración contra el régimen cubano, al que ha buscado restringir con aranceles el acceso al petróleo a pesar de las advertencias sobre las posibles consecuencias en forma de crisis humanitaria.

*Con información de AFP.

