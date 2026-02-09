Avianca expresó su preocupación ante posible afectación en el servicio de migración en los principales aeropuertos de Colombia

Avianca, una de las principales aerolíneas del país, reiteró su preocupación ante la posible afectación de los servicios migratorios a viajeros derivada de las acciones anunciadas y ya iniciadas por la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO).

Migración Colombia informa a la ciudadanía y a los viajeros que, con el fin de evitar contratiempos ante los anuncios de operación reglamento, se ha dispuesto un plan especial de contingencia en los principales puestos de control migratorio del país. pic.twitter.com/UquVBmeG9p — Migración Colombia (@MigracionCol) February 9, 2026

Hay que señalar que en la tarde del 9 de febrero de 2026, se han presentado una serie de alteraciones y demoras a los itinerarios de los vuelos que operan desde Bogotá por un plan tortuga que se realiza a raíz de una serie de posibles incumplimientos por parte de los acuerdos que se establecieron con el Gobierno Nacional, los cuales tienen como objetivo mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. Estas acciones se estarían desarrollando por parte del sindicato de Migración Colombia.

Alerta viajeros: protesta de trabajadores de Migración Colombia genera demoras en el Aeropuerto El Dorado

“Esta situación podría impactar al Aeropuerto El Dorado y a otros aeropuertos con operación internacional en el país. Avianca vuelve a hacer un llamado para que las partes involucradas busquen soluciones que aseguren la prestación ininterrumpida de este servicio”, señaló Avianca

¿Qué medidas tomó la empresa?

En este contexto, Avianca activó un plan de protección para los clientes con vuelos en conexión (internacional–doméstico y doméstico–internacional) que viajan durante los próximos días. Las medidas incluyen:

Flexibilidad en conexiones: opción de modificar los vuelos para ampliar el tiempo de conexión, sujeto a disponibilidad.

Cambio de itinerario: posibilidad de cambiar la fecha de viaje sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria, para volar hasta 15 días después de la fecha original del vuelo, sujeto a disponibilidad.

“Estos cambios pueden gestionarse a través del Contact Center, las oficinas de venta de la aerolínea y directamente en los aeropuertos. Avianca continúa monitoreando de cerca la evolución de esta situación ajena al control de la compañía, y seguirá adoptando las acciones necesarias para proteger los planes de viaje de sus clientes”, puntualizó la empresa.

Las personas que tengan vuelos agendados deberán revisar el estado de los mismos por medio de las aplicaciones con las cuales cuenta el país en materia aérea y por medio de las líneas de atención con las cuales cuenta la empresa.

Otras recomendaciones para los usuarios del sistema aéreo