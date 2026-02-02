Buena noticia para los viajeros de Avianca: tarifas de bajo costo permitirán un beneficio. Esta es la novedad

Avianca anunció un ajuste clave en su estructura tarifaria para vuelos internacionales en las Américas, con el que busca fortalecer su propuesta de valor al cliente y responder a las necesidades de distintos tipos de viaje. A partir de los tiquetes comprados desde el 27 de enero de 2026, la tarifa Light incluirá, sin costo adicional, un artículo personal y un equipaje de mano (carry-on) de hasta 10 kilogramos.

La aerolínea explicó que este cambio aplica exclusivamente para vuelos internacionales dentro del continente americano y se integra al conjunto de atributos del producto, manteniendo disponibles otros servicios de manera opcional, según la elección de cada pasajero. En contraste, para los vuelos nacionales se conservará la tarifa Basic, que incluye únicamente un artículo personal, preservando así una oferta diferenciada entre mercados y alineada con las particularidades de cada trayecto.

Este ajuste se suma a una serie de avances implementados por Avianca a lo largo de 2026 para robustecer su propuesta comercial. Entre ellos se destacan la expansión de la Business Class Américas a toda su red, incluyendo vuelos nacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala; la mejora de servicios en tierra como el check-in Insignia by Avianca; la renovación de salas VIP y el avance progresivo en la instalación de conectividad Wi-Fi a bordo.

“Seguimos evolucionando nuestra propuesta de valor para ofrecer alternativas claras, competitivas y coherentes con los distintos tipos de viaje. La incorporación del equipaje de mano en la tarifa Light para vuelos internacionales es parte de ese proceso y se integra de manera consistente al resto de atributos del producto”, señaló Otto Gergye, Chief Commercial Officer de la aerolínea.

Las condiciones tarifarias dependen de la fecha de compra del tiquete y no afectan los beneficios asociados a otras tarifas. Los pasajes con estas nuevas condiciones ya están disponibles a través de los canales habituales de venta, incluyendo el sitio web, la aplicación móvil, el Contact Center y las agencias de viaje.

Avianca es miembro de Star Alliance y forma parte del Grupo Abra. Con más de 106 años de operación, cuenta con una de las redes aéreas más grandes de América Latina, con más de 155 rutas, alrededor de 700 vuelos diarios y una flota cercana a los 140 aviones.

El pasado 13 de enero, Avianca anunció también un nuevo cambio en su estructura organizacional, pues el cargo de Chief Operating Officer desde ese momento fue asumido por Felipe Gutiérrez Forero. El alto ejecutivo, con cerca de 15 años de experiencia en el sector aéreo, ha jugado un papel clave en la redefinición de la conectividad regional en Colombia.