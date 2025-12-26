La temporada alta en los aeropuertos del sur de Florida llega con novedades: nuevas rutas aéreas, salas VIP inauguradas, tecnología avanzada y expansión de servicios en Miami y Fort Lauderdale para recibir a millones de pasajeros durante las fiestas y el inicio de 2026.

Modernización y servicios mejorados para pasajeros

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) están invirtiendo en infraestructura y tecnología para mejorar la experiencia de los viajeros.

Se han inaugurado nuevas terminales y puertas de embarque, implementado sistemas biométricos que agilizan la inspección de pasaportes y ampliado la capacidad de estacionamiento, así como las zonas de espera para quienes recogen pasajeros.

Estas medidas buscan atender la temporada récord de viajeros, con más de 5,4 millones de pasajeros esperados entre finales de diciembre y principios de enero, garantizando un tránsito más ágil y cómodo en ambos aeropuertos.

Además, la aerolínea Avianca, en colaboración con TAP Air Portugal, ha inaugurado oficialmente un nuevo salón VIP o lounge en el Aeropuerto Internacional de Miami, pensado para ofrecer un espacio más cómodo y exclusivo a sus pasajeros, con servicios premium antes del embarque.

Mientras que, Delta Air Lines ha ampliado su Sky Club en el aeropuerto de Miami, aumentando su tamaño y capacidad, ofreciendo más asientos, servicios como buffet y áreas de descanso y trabajo para pasajeros frecuentes y viajeros elegibles a este servicio.

Avianca y JetBlue amplían rutas y conectividad internacional desde Florida

De acuerdo a lo que se explica en el Miami Herald, la aerolínea colombiana Avianca inauguró una nueva sala VIP en Miami y expande sus vuelos hacia Bogotá, Medellín y otras ciudades latinoamericanas.

Por su parte, JetBlue está agregando nuevos vuelos desde Fort Lauderdale-Hollywood International Airport, conectando la ciudad con diversos destinos nacionales e internacionales. Esta expansión llega en un momento de alta demanda de viajes post‑vacaciones y busca ofrecer más opciones para quienes viajan por negocios o placer, incluyendo rutas hacia el Caribe y varias ciudades de Estados Unidos.

Otras aerolíneas, como Spirit y American Airlines, también agregan conexiones, desde Key West hasta Roma y Londres, facilitando la movilidad de pasajeros tanto de ocio como de negocios.

La tecnología en los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale agiliza la experiencia de los pasajeros, con sistemas biométricos y terminales modernizadas listas para 2026. Foto: Captura de pantalla Instagram@iflymia

Innovación y futuro del transporte aéreo en el sur de Florida

Más allá de vuelos tradicionales, Miami avanza hacia taxis aéreos eléctricos que conectarán ciudades clave del sur de Florida en vuelos de corta duración a partir de 2026, como lo han afirmado fuentes como Infobae.

Además, algunas aerolíneas están reconfigurando rutas internacionales estratégicas, consolidando operaciones en Miami para optimizar vuelos de largo alcance.

Con estas mejoras, los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale se consolidan como centros neurálgicos de conectividad aérea, combinando más destinos, comodidad y tecnología avanzada para el viajero moderno.