Aerolíneas retomarán vuelos en el Caribe tras la apertura del espacio aéreo: se realizará de forma gradual

Latam Airline y Avianca anunciaron que reanudarán sus rutas a destinos como Aruba, Curazao y San Juan, las cuales se suspendieron por la restricción.

Redacción Economía
4 de enero de 2026, 9:21 p. m.
Avianca y Latam informaron que retomarán sus vuelos en esta zona.
Avianca y Latam informaron que retomarán sus vuelos en esta zona.

El Ministerio de Transporte anunció que las restricciones operacionales en el espacio aéreo del Caribe vencieron a la media noche de este domingo, 4 de enero, por lo que las empresas aéreas empiezan a retomar paulatinamente su vuelos a esta zona del continente americano.

La restricción de sobrevolar el Caribe se tomó para facilitar la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, quien aterrizó el sábado en la noche en Nueva York.

MinTransporte levanta restricciones en el espacio aéreo del Caribe y normaliza operaciones

Latam Airline confirmó que tras el levantamiento de las restricciones de operación aérea retomará su operación regular a Aruba y Curazao.

A su operación normal, donde opera tres frecuencias a la semana entre Bogotá y Aruba y Curazao, la aerolínea destacó que se contará con un vuelo adicional a cada destino este lunes, 5 de enero, para apoyar el regreso de los pasajeros afectados durante el fin de semana.

Latam lamentó los inconvenientes causados por cuenta de esta situación, que calificaron como ajena a su voluntad, y explicó que está contactando a los pasajeros afectados mediante los datos registrados en sus reservas.

Varias aerolíneas suspendieron venta de tiquetes en Colombia por crisis de combustible en aeropuertos Aeropuerto Internacional El Dorado Bogotá agosto 26 del 2024 FOTO: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA
Empiezan a restablecer los vuelos al Caribe. Foto: Guillermo Torres / Semana

Avianca, por su parte, anunció que reactivará sus vuelos a Aruba, Curazao y San Juan a partir de este mismo domingo. “La prioridad es retomar las operaciones e iniciar la reacomodación de los pasajeros”, señaló la empresa.

La idea es que las personas afectadas se puedan ubicar en vuelos ya existentes y en operaciones adicionales desplegadas por la compañía para movilizar a las personas afectadas por las restricciones impuestas.

Las personas que tienen reservas activas, de acuerdo con la aerolínea, recibirán notificaciones y serán contactados por el equipo de servicio al cliente con los nuevos itinerarios.

Sin embargo, los clientes que quieran reprogramar sus vuelos lo podrán hacer en la misma ruta, sin costo y sujeto a disponibilidad, para volar hasta 14 días después de la fecha de su nuevo itinerario. Los que solicitaron el reembolso de los trayectos sin utilizar, podrán continuar con el proceso.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que la situación operativa que había generado las restricciones fue superada y que las aeronaves afectadas están reanudando sus operaciones de forma progresiva.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que la prioridad durante el manejo de la contingencia fue la seguridad aérea y la protección de los pasajeros.

Vista del avión de LATAM Airlines en el aeropuerto de Medellín, el 25 de febrero de 2024 en Medellín, Colombia (Foto de Patrick van Katwijk/Getty Images)
Avión de Latam Airlines Foto: Getty Images

“Tal y como lo anunciamos, hoy podemos confirmar que el espacio aéreo del Caribe ya se encuentra completamente habilitado. Nuestra prioridad ha sido siempre proteger la seguridad aérea y garantizar que los pasajeros puedan movilizarse con normalidad, especialmente en una temporada de alta demanda de viajes”, afirmó la funcionaria.

Desde el sector transporte, se reiteró el llamado a los viajeros para que mantengan comunicación directa con sus aerolíneas y consulten el estado actualizado de sus vuelos, debido a que el proceso de normalización se realiza de manera gradual.

