Entregaron viaje a familia caleña que celebró año nuevo con un avión de cartón

La aerolínea explicó que el encuentro de este 6 de enero fue diseñado como una experiencia especial y puntual.

Redacción Confidenciales
6 de enero de 2026, 10:07 p. m.
La aerolínea señaló que ha desarrollado iniciativas orientadas a acercar a las personas. Foto: Avianca

Un encuentro realizado este lunes 6 de enero en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, marcó el cierre de una historia que comenzó días atrás en redes sociales y que hoy tomó forma como una experiencia organizada por varias marcas del sector turístico y de viajes.

Avianca informó que se reunió con 11 personas —integrantes de dos familias caleñas— que protagonizaron un video viral en el que celebraron la llegada de 2026 dentro de un avión de cartón. La aerolínea señaló que la iniciativa buscó reconocer la creatividad del grupo y hacer realidad el deseo de viajar que manifestaron para este año.

Cúpula de Avianca contó detalles del vuelo que pilotean para salir al mercado de capitales como Grupo Abra

Durante la actividad realizada en la terminal aérea, Avianca entregó tiquetes aéreos de ida y regreso a Santa Marta para todos los integrantes de la familia. Además, obsequió dos aviones a escala como recuerdo simbólico de la experiencia, según indicó la compañía en su comunicación oficial.

La jornada contó también con la participación de otras marcas. Despegar se sumó para coordinar la experiencia en destino, que incluirá alojamiento por cuatro días y tres noches en el Hotel Irotama, transporte terrestre durante la estadía y actividades turísticas como un city tour por Santa Marta.

Por su parte, TOTTO apoyó la iniciativa con la entrega de maletas Bazy+ de 10 kilogramos a cada uno de los integrantes del grupo.

La aerolínea señaló que, a lo largo de sus 106 años de operación, ha desarrollado iniciativas orientadas a acercar a las personas y crear experiencias memorables.

