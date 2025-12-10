Cúpula de Avianca contó detalles del vuelo que pilotean para salir al mercado de capitales como Grupo Abra

Aunque con muchos desafíos por delante, los máximos directivos de Avianca se reunieron en Colombia, en la acostumbrada cita de cierre del año, para contar al país y a la región, los resultados y las perspectivas.

Adrian Neuhauser, CEO de Grupo Abra, holding que fue creada en 2022, tras una alianza con los controlantes de la brasileña Gol, fue el primero en salir al ruedo, con la confirmación de una de las grandes apuestas del conglomerado empresarial en el corto o mediano plazo. Se trata de la radicación de la solicitud ante Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), según lo anunciado hace un mes, por lo cual, el directivo afirmó que están en los preparativos para una oferta pública inicial (IPO) del grupo como tal.

Si bien Neuhauser aclaró que es el comienzo de un proceso que requiere aprobaciones regulatorias, revisiones y otros trámites que les demandarán varios meses, la presentación del formulario F1 es el paso definitivo para visibilizarse en los mercados de capitales como un solo grupo, y lograr así fondearse de manera conjunta despertando el interés de inversionistas. En línea con los preparativos para dar ese salto está la nueva junta directiva que presentaron recientemente, la cual, cumple con los requisitos de independencia que exige la Bolsa de Estados Unidos para lista en ella a una compañía.

Según los resultados presentados tendrían todo para hacerlo. Con el libro de órdenes más robusto de Latinoamérica, tienen pedidos de 246 aeronaves. “Estamos en una posición muy fuerte para administrar nuestro crecimiento, tras haber tenido un libro de órdenes desde tiempo atrás, pues teníamos la certeza del equipamiento que necesitamos, en un mundo en el que hay escasez de aviones y motores”.

Altos directivos de Avianca presentaron resultados de 2025. | Foto: Avianca / Cortesía

Alianzas, una de las claves

En la evolución del Grupo Abra, una de las palabras claves es alianza. Neuhauser habló del reciente hito que surge del anuncio de código compartido con Aerolíneas Argentinas, lo que “es expandir una relación histórica que tenía con Gol, que ha sido el partner más fuerte que tenía Aerolíneas argentinas. Lo que se hace ahora es ampliar esa relación a todo el Grupo Abra, para permitir mayor conectividad entre Colombia y Argentina”, confirmó.

El CEO de la holding no dejó de mencionar el reciente principio de acuerdo para unir a Sky, una aerolínea de origen chileno que, según dijo Neuhauser, “es un gran socio, una solución para llenar ese espacio en blanco que hay en la conectividad entre Chile y Perú”. Este proceso también requiere cumplir regulaciones, por lo cual, se tardaría al menos un año en completarse.

Números grandes

Dentro de los resultados presentados por los directivos del Grupo Abra solo se ven números grandes. Durante los tres primeros trimestres del año, la aerolínea transportó a más de 27 millones de pasajeros en más de 195.000 vuelos.

El cierre del año se produce con la expansión de la red de Avianca a más de 155 rutas que conectan a más de 80 destinos en más de 25 países del continente americano y Europa, señalaron los voceros de la compañía.

Avianca viene de un gran trimestre. | Foto: Grupo Abra / Cortesía

En su intervención, Frederico Pedreira, CEO de Avianca, al igual que Neuhauser, reafirmaron las grandes cifras que hay en los resultados de la compañía. Mencionaron lo que registran como “el mejor tercer trimestre en la historia de Avianca”, al señalar que en ese periodo, el Ebitda fue de 411 millones; mientras que la utilidad neta ascendió a los 100 millones de dólares. Así mismo, los ingresos operativos totales se ubicaron en 1.509 millones de dólares.