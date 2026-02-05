Transporte aéreo

Avianca vuelve a Venezuela, tras verificar condiciones de seguridad para el regreso. En esta fecha retoman la ruta

Ya son varias las aerolíneas que retoman vuelos a Caracas. Expectativa por el dinamismo que podría tener el comercio hacia el vecino país.

Redacción Economía
5 de febrero de 2026, 12:03 p. m.
Avión Avianca
Avión Avianca Foto: Mariano Vimos

Para la economía de Colombia es clave el momento que se está viviendo en la relación con Venezuela. Después de un periodo de letargo, en medio de las tensiones políticas globales durante el régimen de Nicolás Maduro, las empresas vuelven a tener la confianza de retornar hacia el vecino país que en el pasado, era uno de los socios estratégicos para nuestra nación.

El transporte aéreo es uno de los indispensables para la relación binacional, pues por allí se reactiva el turismo y parte del intercambio de mercancías y servicios.

En tal sentido, la aerolínea Avianca anunció que retomará su ruta hacia Caracas luego de haber evaluado de manera integral las condiciones operativas y de seguridad aérea. Dicha tarea fue realizada en coordinación con las autoridades competentes, según explicó la empresa de transporte aéreo.

Así las cosas, los vuelos desde Bogotá a Caracas se reactivarán desde el 12 de febrero, con una frecuencia diaria.

Reanudación de vuelos a Venezuela Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con fotos de : (123rf)

¿Cuándo se suspendieron vuelos?

Fue el 28 de noviembre de 2025 cuando la aerolínea anunció la suspensión de vuelos a Venezuela, siguiendo la decisión del INAC-Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. En ese momento, la operación del transporte aéreo se detuvo, en medio de riesgos de seguridad, debido a los mensajes de posibles ataques de Estados Unidos a la nación que gobernaba Maduro.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: Getty Images

La alerta de seguridad

La alerta de seguridad fue lanzada por Estados Unidos, que además pidió a sus ciudadanos salir de esa nación, ante presuntos ataques de grupos armados, lo que fue rechazado por el gobierno de ese momento en Venezuela. Desde finales de diciembre se registraban intervenciones del país del norte, que aumentó la presencia de fuerzas navales en el mar Caribe, en cercanía con la nación que gobernó Maduro.

El 3 de enero de este año se produjeron bombardeos contra instalaciones militares venezolanas por parte de equipamiento militar estadounidense. Horas más tarde concluyó la que se llamó operación Determinación Absoluta, en la que fue capturado el mandatario.

“Para la aerolínea, la prioridad es y será siempre la seguridad de pasajeros y colaboradores”, dijo en su momento Avianca.

Viajeros en aeropuertos del país se preparan para una de las temporadas más activas del año.
Avianca activó venta de tiquetes a Venezuela Foto: 123RF

¿Qué viene ahora?

Después de lo ocurrido, poco a poco se han venido reactivando las actividades económicas binacionales, entre ellas, la del transporte aéreo. Ahora, Avianca recuerda que ha conectado por más de 106 años a muchos países, “priorizando siempre la seguridad en sus operaciones”.

La aerolínea agregó que, en el caso de Venezuela, llevan más de seis décadas de operación. “Con la reactivación de la ruta Bogotá-Caracas la aerolínea continúa trabajando por el fortalecimiento de la conectividad en la región, de la mano del desarrollo de la actividad comercial y turística binacional”.

Avianca confirmó que los tiquetes para esta ruta ya se encuentran disponibles en avianca.com, la aplicación móvil, puntos de venta físicos, las agencias de viaje y el Contact Center.

