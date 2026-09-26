Parece lejos de Bogotá, pero está a solo dos horas: el pueblo que tiene parte de territorio dentro de Chingaza

A menos de dos horas de Bogotá, en Cundinamarca, se encuentra Fómeque, un municipio que combina paisajes de montaña, tranquilidad, gastronomía tradicional y diferentes opciones para quienes buscan escapar de la rutina durante un puente festivo.

¿Por qué visitar el Parque Nacional Natural Chingaza? Consejos para vivir una experiencia única

Uno de sus grandes atractivos es su cercanía con el Parque Nacional Natural Chingaza, un territorio conocido por sus ecosistemas de páramo, frailejones, lagunas y senderos.

El municipio se presenta como una opción para quienes quieren hacer un viaje corto desde la capital y encontrarse con un ambiente de montañas, nubes y naturaleza.

Además, una parte importante de su territorio está vinculada al área de Chingaza, lo que convierte al destino en una puerta de entrada para conocer algunos de los paisajes naturales más llamativos de la región.

Entre los planes de ecoturismo aparece el recorrido por diferentes rutas del parque, donde los visitantes pueden caminar por ecosistemas de páramo y observar frailejones. Con algo de suerte, también existe la posibilidad de encontrar fauna característica de la zona, como el oso de anteojos.

Otra opción es hacer la ruta de Chinia y conocer la Cascada de los Balcones, uno de los recorridos destacados de Cundinamarca.

El trayecto atraviesa bosques y caminos naturales y puede hacerse a pie, a caballo o mediante vehículos 4x4. También está la Chorrera del Alto de la Lagina, ubicada aproximadamente a 45 minutos de Fómeque, donde una gran cascada aparece rodeada por un entorno boscoso.

El recorrido no tiene que limitarse a la naturaleza. En la parte urbana, el Parque Jesús Maestro Divino funciona como uno de los puntos centrales de la vida local. Allí también se encuentra la iglesia y se pueden apreciar fachadas que guardan elementos de la arquitectura tradicional.

Las calles del municipio también tienen espacio para el muralismo. Diferentes dibujos y mensajes cuentan historias relacionadas con los mitos muiscas, la fauna de la región y las tradiciones campesinas.

Chingaza: ¿cómo llegar desde Bogotá y qué hacer en este parque natural?

La gastronomía es otro atractivo, pues en la plaza de mercado y en los piqueteros locales se pueden encontrar preparaciones típicas, mientras que entre los productos recomendados aparecen el pan de sagú, los amasijos y los derivados lácteos artesanales, como los quesos de hoja.

Así, Fómeque reúne naturaleza, cultura y comida en un destino cercano a Bogotá, una opción para las personas que buscan cambiar el ritmo de la ciudad durante un fin de semana sin alejarse demasiado de la capital.