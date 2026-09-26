El Parque Tayrona sigue abierto en medio de la tensión en Santa Marta: estas son las restricciones para los visitantes

El Parque Nacional Natural Tayrona continúa abierto al público, aunque bajo condiciones especiales, mientras que el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta mantiene suspendidas de manera preventiva sus actividades operativas en campo, en medio de la situación de orden público registrada durante los últimos días en la ciudad.

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Antes del panorama, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales Naturales de Colombia activaron protocolos de riesgo público y planes de contingencia para reforzar la protección de visitantes, funcionarios, contratistas y comunidades que habitan o desarrollan actividades en estas áreas protegidas.

Hasta el momento, Parques Nacionales informó que no se han registrado afectaciones físicas contra funcionarios contratistas de la entidad en las zonas involucradas. Sin embargo, las autoridades mantienen un monitoreo permanente y han ajustado algunas actividades como medida preventiva.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, aseguró que la protección de las personas es la prioridad.

Abelardo De La Espriella en Santa Marta Foto: Presidencia

“Nuestra prioridad es proteger la vida de las comunidades, de nuestros guardaparques y de todos los funcionarios que trabajan en el cuidado de los Parques Nacionales”, afirmó.

El funcionario también señaló que “la naturaleza no puede quedar en medio del conflicto ni ponerse en riesgo por situaciones que afecten el orden público”. Para atender la situación, el sector mantiene coordinación con autoridades locales y nacionales.

En el Tayrona, varios sectores permanecen bajo monitoreo especial. Entre ellos están Calabazo, Palangana/Neguange, Arrecifes, Cañaveral, Playa Brava, Bahía Concha, Cabo San Juan y Zaíno.

Aunque el parque no fue cerrado, la operación turística funciona bajo condiciones especiales. El ingreso está permitido para visitantes que tengan una reserva confirmada, excepto en el sector de Calabazo.

Parque Tayrona Foto: Getty Images

Además, Parques Nacionales mantiene comunicación con operadores turísticos y prestadores de servicios para verificar las condiciones de quienes permanecen hospedados dentro del área.

Los guardaparques que realizaban labores de campo regresaron sin novedades y algunas actividades fueron modificadas preventivamente debido a las condiciones de seguridad.

En la Sierra Nevada de Santa Marta, la medida es más restrictiva. Parques Nacionales suspendió temporalmente las actividades operativas en terreno para reducir la exposición de funcionarios y contratistas y evitar desplazamientos hacia zonas donde puedan presentarse confrontaciones.

La entidad también hace seguimiento a los pueblos indígenas arhuaco y kogui. Hasta ahora, no se han reportado incidentes contra integrantes de estas comunidades.

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El seguimiento de la situación se realiza mediante un Puesto de Mando Unificado interno en Parques Nacionales, con participación de dependencias de la entidad y autoridades como la Policía, el Ejército, la Alcaldía de Santa Marta, la Gobernación del Magdalena y la Defensoría del Pueblo.

Por ahora, el Tayrona sigue abierto con restricciones, mientras la Sierra Nevada mantiene suspendidas sus actividades de campo. Las medidas podrán cambiar conforme evolucione la situación de seguridad.