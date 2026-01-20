Arauca

ELN liberó a los hermanos González Godoy tras estar secuestrados en Arauca

Estos ciudadanos duraron 11 días retenidos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

21 de enero de 2026, 2:59 a. m.
La operación humanitaria estuvo liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
La operación humanitaria estuvo liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Los hermanos Hugo y Luis Enrique González Godoy, que se encontraban secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fueron liberados este martes, 20 de enero.

La operación humanitaria estuvo liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y contó con la participación de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia Católica.

Así fue el conmovedor reencuentro de los cinco policías con sus familias tras ser liberados por el ELN: “No dudé de usted, mi Dios”

Tras verificar el estado de salud de las personas, el CICR las trasladó a un lugar seguro en una zona rural de Tame, Arauca, donde se encontraban retenidos estos ciudadanos.

“El CICR agradece la confianza depositada por las partes involucradas en su labor humanitaria y valora la disposición que hizo posible esta acción, orientada a aliviar el sufrimiento de las personas y de sus familias como consecuencia de los conflictos armados, así como a favorecer el restablecimiento del contacto familiar”, se lee en el comunicado del Comité.

El ELN sigue sembrando temor en los ciudadsnos.
El ELN sigue sembrando temor en los ciudadsnos. Foto: AFP

Por su parte, el jefe de Operaciones del CICR en Colombia, Stijn Hoube, envió un mensaje tras esta labor de liberación de los hermanos González Godoy.

Cada liberación tiene un profundo significado humano, no solo para quienes recuperan su libertad, sino también para sus familias, que pueden dejar atrás la incertidumbre y reencontrarse con sus seres queridos”, dijo Hoube.

El CICR mantiene su disposición para facilitar su rol en este tipo de operaciones humanitarias, así como otras acciones, cuando las condiciones lo permitan, como lo fue en este caso.

“El CICR actúa de manera neutral, imparcial e independiente, en el marco del derecho internacional humanitario, en favor de las personas y comunidades afectadas por los conflictos armados y la violencia”, puntualizó la organización.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció tras esta misión humanitaria, donde mencionó que la entidad tiene un reporte de cinco personas que habrían sido secuestradas en este departamento.

“Una vez más, exhortamos a los grupos armados ilegales a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas que tienen privadas de la libertad”, mencionó la Defensoría.

