El tiempo en Colombia tendrá contrastes marcados durante las próximas 24 horas. Mientras varias regiones enfrentarán lluvias moderadas y fuertes, la costa Caribe soportará temperaturas elevadas y la llegada de partículas provenientes del desierto del Sahara.

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Fuertes precipitaciones en varias regiones del país

El informe señala que predominarán los cielos entre parcial y mayormente nublados sobre gran parte del territorio nacional, con probabilidad de precipitaciones en varios sectores del país.

Las lluvias más intensas se concentrarán en la región Pacífica. Allí se prevé una jornada mayormente nublada con precipitaciones de moderadas a fuertes, especialmente durante la tarde en amplios sectores de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

También se esperan lluvias intermitentes de consideración sobre la plataforma marítima del Pacífico central y norte.

En la región Andina, las condiciones serán variables. Durante la mañana predominará el tiempo seco en la mayoría de los departamentos, aunque hacia la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias entre moderadas y fuertes en Antioquia, Santander, Boyacá, Risaralda y Caldas.

En departamentos como Cundinamarca, Quindío, Tolima y Huila se esperan precipitaciones de menor intensidad durante la tarde y la noche.

La Orinoquía también registrará lluvias importantes. Los pronósticos indican precipitaciones moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica en sectores de Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Por su parte, la Amazonía mantendrá condiciones de alta nubosidad y lluvias de moderadas a fuertes en gran parte de Guainía, Vaupés y Guaviare, así como en áreas dispersas de Amazonas, Caquetá y Putumayo.

Caribe con calor intenso y lluvias focalizadas

Aunque en gran parte de la región Caribe se espera predominio de tiempo seco durante buena parte de la jornada, las condiciones cambiarán al finalizar la tarde y durante la noche.

Las probabilidades de lluvia aumentarán en el sur de La Guajira, sectores de Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Los eventos más persistentes e intensos se esperan sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y el sur de Córdoba.

Además de las precipitaciones, el Caribe continuará experimentando altas temperaturas.

Las autoridades advierten que en varios municipios costeros podrían presentarse sensaciones térmicas elevadas debido a la combinación de calor y humedad atmosférica, especialmente en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y la ciudad de Montería.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias ligeras a moderadas durante las horas de la mañana.

Nuevo ingreso de polvo del Sahara

El pronóstico también informa el ingreso de una nueva masa de polvo del Sahara al Caribe colombiano.

De acuerdo con los modelos atmosféricos internacionales, esta concentración de material particulado comenzará a ubicarse sobre el área marítima al nororiente de la península de La Guajira durante las próximas horas.

Mientras tanto, la masa de polvo que había afectado recientemente al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ya se desplazó hacia las Antillas Mayores.

Bogotá con tiempo predominantemente seco en la mañana Foto: Getty Images

Pronóstico del clima en las principales ciudades colombianas

En Barranquilla y Cartagena se espera predominio de tiempo seco con temperaturas máximas cercanas a los 35,5 °C y 34 °C, respectivamente.

Medellín y Bucaramanga tendrán una mañana relativamente estable, pero durante la tarde y la noche podrían registrarse lluvias moderadas.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 31 °C en la capital antioqueña y los 30 °C en la santandereana.

En Cali y Popayán se prevé una situación similar, con tiempo seco durante las primeras horas del día y lluvias ligeras a moderadas hacia el final de la tarde y la noche.

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Las máximas serán de 30 °C y 23 °C, respectivamente.

Tunja mantendrá condiciones mayormente secas, aunque no se descartan lluvias ligeras durante la tarde.

La temperatura máxima estimada será de 18 °C.

En Bogotá, en la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado con tiempo seco.

Durante la tarde se prevé nubosidad variada con predominio de tiempo seco.

Sin embargo, no se descarta la probabilidad de lluvias ligeras en Usaquén, Suba, Fontibón y Engativá. Temperatura máxima estimada 21 °C.

Para la noche se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco.