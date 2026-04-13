Pronostican en vivo lo que pasará con Iván Cepeda si llega a la segunda vuelta presidencial: “Queda devastado”

Corren los días y cada vez falta menos para lo que serán las elecciones presidenciales de 2026, por lo que cada uno de los partidos ya está analizando a qué candidato apoyar, y muchos ya lo han anunciado.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son, según las encuestas, los principales nombres que se disputarían la llegada a la Casa de Nariño para reemplazar al presidente Gustavo Petro.

Por ahora, los indicadores han mostrado que Cepeda, el candidato del petrismo, tendría asegurado su lugar en una eventual segunda vuelta. Alfredo Deluque, senador del Partido de la U, se refirió a este tema y pronosticó lo que ocurriría con el congresista si llega a esa instancia de las presidenciales.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Semana

“Este país tiene una población de izquierda que está siendo siempre convalidada en cada una de las elecciones que tenemos. (...) Esas personas ahí se van a quedar, no se van a mover de ahí, van a defender a Petro”, dijo.

El gran apoyo hacia Iván Cepeda, según el senador, también se da por la forma en la que el Gobierno, de manera “populista”, ha implementado ciertas reformas que, si bien benefician a algunos en estos momentos —desde la visión de Deluque— serán perjudiciales en un futuro.

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Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo de Petro está gastando dinero de manera irresponsable todos los días con el objetivo de “comprar consciencias” en las bases de cara a las elecciones de 2026.

“Aquí lo que hay es un Gobierno interviniendo en política abierta y descaradamente con los recursos de todos los colombianos. Aquí lo que hay es una estrategia aterradora que, podríamos decir, cae en el autoritarismo para imponer a un candidato”, comentó.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Colprensa

El militante del partido de la U afirmó que esto nunca se había visto en el país y está ayudando a que Cepeda aparezca primero en las encuestas.

Sin embargo, el senador dejó claro que en una segunda vuelta el panorama será completamente distinto. “En segunda, Cepeda queda devastado ante quienes hemos sido coherentes en nuestro pensar político”, señaló.

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En ese sentido, pronosticó que el candidato del petrismo será derrotado en los próximos comicios, en caso de que ninguno de los aspirantes gane en primera vuelta.

Por otra parte, Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, recordó la importancia que tienen los partidos políticos en la democracia y, por ello, remarcó que no deben ser atacados, sino que se requiere una transformación para que los ciudadanos se sientan representados en ellos.

“Cuando tengamos una democracia fortalecida, es cuando tendremos buenos partidos en nuestro país, y tenemos que trabajar en ese sentido. (...) Estamos en la tarea de que en la campaña de Paloma se recojan a los mejores líderes políticos de este país”, manifestó.

El integrante del partido de oposición afirmó que este es un momento muy importante para Colombia y que solo se necesita unidad para derrotar al petrismo.

Por lo mismo, remarcó que si Abelardo de la Espriella se quisiera sumar a la campaña, lo puede hacer renunciando a su candidatura y será bienvenido. “Estamos seguros de que vamos a ganar en la segunda vuelta”, complementó.