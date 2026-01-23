Política

¿Dónde puedo consultar si soy elegido como jurado de votación para las elecciones presidenciales 2026?

La Registraduría tiene dispuestos varios canales para que los ciudadanos puedan consultar si deben asumir esa responsabilidad.

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 7:39 p. m.
Los jurados de votación son los encargados de certificar y contar los votos.
Los jurados de votación son los encargados de certificar y contar los votos. Foto: Guillermo Torres / Semana

El 2026 será un año electoral en Colombia y aunque los ciudadanos piensan en cuál es el candidato de su preferencia para depositar su voto por esa persona, hay otras responsabilidades que también les toca asumir a los colombianos.

Se trata de los jurados de votación, personas que son elegidas aleatoriamente para que desempeñen un rol fundamental en cada una de las mesas de votación en todo el país: certificar que la persona se identifique correctamente y pueda ejercer su derecho al voto. Una vez se cierren las urnas al horario establecido, serán ellos los que cuenten los votos y entreguen el resultado de la mesa a la Registraduría para que se haga el conteo y así saber quién es el ganador.

En Colombia las próximas elecciones serán el 8 de marzo. Ese día se elegirá a los nuevos congresistas del país para un periodo de cuatro años. Asimismo, en esta ocasión se entregará un tarjetón único para que el ciudadano pueda elegir al candidato presidencial de su preferencia, siempre y cuando esté inscrito en alguna de las consultas que se están configurando en los distintos sectores, las cuales deberán quedar establecidas a partir del 6 de febrero.

Puestos de votación, preparativos en el punto de Corferias para los comicios elecciones 2022 organizados por la Registraduría Nacional Bogotá marzo 11 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Los jurados deberán presentarse a la mesa convocada. Foto: Guillermo Torres /Semana

¿Cómo saber si soy jurado de votación? Es una de las preguntas más frecuentes que se hacen los ciudadanos en estas jornadas. La Registraduría Nacional del Estado Civil, en su página web, puede consultar si es jurado de votación con su número de cédula. Puede que actualmente en la página aún no esté habilitada esta opción, pues en medio del proceso electoral aún se encuentran definiendo quiénes van a tener esa responsabilidad.

Otra opción es que la entidad ha dicho que los ciudadanos pueden acercarse a las diferentes sedes de la Registraduría del país, donde podrán ver publicadas las resoluciones de nombramiento.

Todos los procesos previos a las elecciones de 2026 están avanzando según los tiempos establecidos.
Los jurados podrían acarrear sanciones si no se presentan a esta cita. Foto: LILIANA RINCON

Es importante tener en cuenta que ser jurado de votación es una responsabilidad de trascendencia para el país, por lo que quien haya sido elegido y no cumpla con su deber sin justa causa puede ser destituido de su cargo, si es funcionario público. De no serlo, podrían llegar a tener sanciones de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

Por eso, es de trascendencia que los ciudadanos estén atentos a la información compartida por la Registraduría y, una vez esté habilitada la plataforma, puedan consultar con su número de cédula si fueron elegidos para ser jurados de votación y participar de la democracia a través de este rol.

A partir del 27 de enero los ciudadanos podrán consultar si fueron seleccionados como jurados de votación.

