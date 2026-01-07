Elecciones

Mañana se cierran las inscripciones para votar en las elecciones del Congreso

Si cambió de ciudad o acaba de llegar al país, tiene solo hasta el 8 de enero para inscribirse y poder votar en las elecciones legislativas de este año.

Los ciudadanos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.
Los ciudadanos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

La Registraduría Nacional anunció que este jueves, 8 de enero, es la fecha límite para que los colombianos se inscriban o actualicen su lugar de votación si quieren participar en las elecciones de Congreso 2026. Este trámite es obligatorio únicamente para las personas que cambiaron su lugar de residencia, quienes regresaron del exterior para quedarse definitivamente en Colombia y aquellos con cédula expedida antes de 1988 que todavía no aparecen en el censo electoral.

Sin embargo, las inscripciones siguen abiertas para las elecciones de presidente de la República del 31 de mayo de 2026. Los ciudadanos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

El proceso de inscripción es sencillo y accesible. Si está en Colombia, puede acercarse a cualquier sede de la Registraduría Nacional en todo el país, dirigirse a los puntos de inscripción ubicados en centros comerciales y lugares estratégicos de las principales ciudades, o aprovechar las campañas móviles que están en universidades, plazas y otros sitios con alta afluencia de público.

Y quienes viven en el exterior pueden inscribirse desde cualquier lugar del mundo a través de la plataforma web habilitada por la Registraduría o acercarse personalmente al consulado colombiano más cercano.

Postulación de jurados de votación

Otra fecha límite es la de la postulación de jurados de votación para las elecciones de Congreso por parte de entidades públicas, empresas, instituciones educativas, partidos y movimientos políticos. Estas organizaciones tienen plazo hasta este sábado, 10 de enero, para cargar las listas de ciudadanos susceptibles de ser designados como jurados de votación en las elecciones del 8 de marzo.

Más de 850.000 colombianos prestarán su servicio como jurados de votación durante estos comicios.

En total, más de 850.000 colombianos prestarán su servicio como jurados de votación durante estos comicios. “Son estos ciudadanos los que dirigen las votaciones, los que se encargan de recibir a los ciudadanos, diligenciar las actas, contar los votos y realizar el escrutinio de mesa en los 1.104 municipios del país”, afirmó el director nacional de Gestión Electoral, Rafael Antonio Vargas.

A su vez, hizo un llamado a los responsables de suministrar los listados de ciudadanos que pueden prestar el servicio de jurados de votación: “A los jefes de personal, nominadores o quienes hagan sus veces, que aún no han realizado la postulación de los ciudadanos, les solicitamos que suban la respectiva información al sistema. Su oportuno cumplimiento es fundamental para garantizar la correcta organización de este proceso democrático”.

La entidad también advirtió que los jefes de personal o nominadores que no cumplan pueden enfrentar graves sanciones: destitución del cargo si son servidores públicos o multas de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes si trabajan en el sector privado.

Los sorteos para designar “a estos más de 850 000 ciudadanos que serán los jurados de votación, que es ese ciudadano a quien le hemos entregado la confianza para adelantar el proceso electoral”, aclaró Vargas, se realizarán entre el 21 y el 23 de enero, y las listas de los jurados de votación designados se publicarán a más tardar el 26 de febrero.

