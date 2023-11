Gobernador electo del Quindío le pide al presidente Petro “que escuche a los gobernadores”: “Estamos atentos a un llamado, esperamos su llegada”

La mitad de los gobernadores electos no sabe cuándo tendrá una reunión con el presidente Gustavo Petro . Si bien 14 de los recién elegidos mandatarios locales que pertenecen al Pacto Histórico (o que son cercanos a este) pudieron encontrarse con el jefe de Estado en la Casa de Nariño, el resto de ellos están a la espera de que el jefe de Estado les aparte un espacio en su agenda para hablar de las prioridades de las regiones.

J.G.: No hemos tenido la información de si va a venir o no va a venir. Estamos a la espera de su llegada mañana, pero desconocemos si va a estar o no va a estar aquí.