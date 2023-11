“No quiero que esto sea un ‘show’”: con pulla de Presidencia a Fededepartamentos, terminó reunión de gobernadores electos con Petro

“No, estamos esperando, vamos a ver qué pasa entre hoy y mañana, porque yo quiero ser sincera, es que las declaraciones del director de Fededepartamentos, pues nosotros venimos en un momento difícil con algunos gobernadores salientes y yo no quiero que dejen eso para un show , para manejar un show mediático porque hay candidatos a la Presidencia y a mí sí me preocupa eso personalmente”, sostuvo Ortiz.

También señaló: “Entonces a mí me interesa que esto fluya, que haya buena energía, que el otro año todos los gobernadores trabajen en equipo sin importar color político, ni tendencia ni nada, sino que las regiones se unan históricamente por primera vez y yo no quiero que eso termine; disculpen, con todo el respeto a los medios de comunicación, que sea un anuncio de peleas ”.

“No, yo no veo misterio, que el presidente invite a los gobernadores más cercanos, pues yo no creo que haga ningún misterio en eso, yo creo que lo que hay que hacer es que entendamos que los 32 gobernadores vamos a trabajar con el presidente, eso mismo le dije al presidente de la reunión y todos estamos de acuerdo que vamos a trabajar en equipo”, indicó.

“Digamos que es normal que cuando pasan elecciones eso siempre ha pasado, yo fui gobernador cuando Duque pasó las elecciones y yo me acuerdo que a mí me pusieron a la otra esquina, como que en Boyacá no había ganado alguien afín al Gobierno, yo era del Partido Verde y el Centro Democrático fue en oposición, pero yo trabajé con el presidente Duque, la mayor gestión de la historia que haya hecho un gobernador en Boyacá la hice con el presidente Duque, con quien no tenemos ninguna afinidad ideológica ni política”, recalcó Amaya.