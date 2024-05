Pese a las dudas en las cifras, Petro ordenó al nuevo comandante del Ejército retirar a militares salpicados en robo de municiones

Y agregó en el evento: “Por tanto, al general Luis Emilio Cardozo, desde la Presidencia de la República, le ordeno, le solicito, que no quede nadie comprometido dentro del ejército en este tipo de maniobras que terminan matando al mismo Ejército ”.

Posteriormente, y al hacer una revisión minuciosa del informe, fuentes militares indicaron la cifra del material perdido no es el número entregado por el presidente. De acuerdo con las fuentes militares, el material del que no se tiene información entre granadas, munición y misiles es de 150.000, pero no de un más de un millón, como lo dijo el jefe de Estado.