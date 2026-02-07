Nación

Ataque con explosivos al Ejército deja dos militares heridos en Norte de Santander: soldados dieron de baja a miembro del ELN

Los militares confirmaron que en la rápida reacción también se logró capturar a uno de los delincuentes que perpetró el ataque.

Redacción Nación
7 de febrero de 2026, 11:10 a. m.
Miembros del ELN y del Ejército Nacional.
Miembros del ELN y del Ejército Nacional. Foto: AFP

El Ejército Nacional confirmó que en la noche de este viernes, 6 de febrero, se registró un ataque con explosivos al Batallón de Infantería Liviana N.º15 General Francisco de Paula Santander, que se encontraba ubicado en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

De acuerdo con la información suministrada, sujetos arribaron hasta el sitio y desde un vehículo lanzaron de manera indiscriminada los artefactos explosivos que, además, estaban acondicionados.

Militares, soldados, arma
El Ejército está realizando las verificaciones para descartar la presencia de más explosivos. Foto: Álvaro Tavera

Al parecer, detrás del hecho está el Frente Carlos Armando Cauca Guerrero del grupo armado organizado (GAO), ELN.

El resultado fue la afectación de dos militares, quienes según la institución presentan lesiones producto de las esquirlas. Los soldados fueron evacuados y remitidos a un centro de salud de Ocaña.

Combates con el Ejército en Caquetá dejan tres muertos de las disidencias de alias Calarcá

La rápida reacción de la tropa permitió que uno de los delincuentes fuera dado de baja y otro más capturado cuando intentaba huir del sitio.

“Esto demuestra una vez más el uso indiscriminado de prácticas terroristas que violan los Derechos Humanos e infringen el DIH, con las cuales este grupo ilegal pone en grave riesgo a la población civil”, indicó el Ejército por medio de un comunicado.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) concentra su operación criminal en zonas rurales, pero decidió avanzar con su frente de Guerra Urbano a las ciudades principales de Colombia.
Detrás de todo estaría el ELN como respuesta a las operaciones militares que se están adelantando en el departamento. Foto: AFP

Según las primeras pesquisas, este ataque se perpetró como una retaliación por las operaciones que los militares están adelantando en Tibú en contra de este grupo armado.

Tras lo sucedido, el Comando de la Trigésima Brigada, unidad orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, dispuso de un equipo interdisciplinario para atender y apoyar al personal que resultó afectado.

Vendettas criminales, el impacto en el Clan del Golfo tras la muerte de alias Gonzalito

Igualmente, se anunció que en las próximas horas se interpondrán las denuncias a las que haya lugar ante las autoridades competentes.

“Actualmente, el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (MARTE) realiza las verificaciones en la zona para descartar la presencia de algún artefacto explosivo que pueda afectar a la comunidad o al personal militar que transita por el sector”, señaló la institución.

Por último, confirmó que las operaciones militares continúan en la zona con el objetivo de diezmar el accionar delictivo de este tipo de grupos terroristas que delinquen en Norte de Santander.

