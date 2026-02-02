Combates con el Ejército en Caquetá dejan tres muertos de las disidencias de alias Calarcá

El Ejército confirmó la muerte de tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en el departamento del Caquetá.

De acuerdo con la institución militar, los abatidos son hombres de alias Calarcá, quien goza en la actualidad de beneficios jurídicos de la paz total del presidente Gustavo Petro.

Municiones de las disidencias de las Farc, según el Ejército. Foto: Ejército

Sobre la acción armada informó el Ejército que “la Sexta División, a través de la Décima Segunda Brigada, adelantó una operación militar ofensiva contra integrantes de la comisión principal de finanzas del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Rodrigo Cadete, facción Calarcá, con el propósito de afectar de forma directa su capacidad económica y operativa”.

Añadió el Ejército que “la acción militar se desarrolló en el área rural de la vereda El Temblón, municipio de La Montañita, Caquetá, como resultado de un riguroso y sostenido trabajo de inteligencia militar que permitió ubicar a esta estructura criminal, responsable de múltiples actividades ilícitas, como la extorsión a comerciantes y ganaderos, el recaudo ilegal de recursos y el sostenimiento logístico de acciones armadas en esta región del sur del país”.

Ejército luego de una operación contra hombres de alias Calarcá. Foto: Ejército

Frente al resultado de la acción de las tropas, indicó el Ejército que: “lograron la muerte en desarrollo de tres integrantes de esta estructura, la captura de dos personas, una mujer identificada como la compañera sentimental del cabecilla principal de finanzas y un individuo que, al parecer, haría parte de una Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER)”.

Agregó el Ejército que: “quienes presuntamente cumplían funciones de apoyo logístico y financiero para la estructura criminal. Asimismo, se produjo la incautación inicial de cuatro fusiles, además de panfletos extorsivos y equipos de comunicación móvil, elementos que evidencian el accionar delictivo y la capacidad armada de este grupo ilegal”.

Hombres de Calarcá habrían muerto en operación del Ejército. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Es de recordar que alias Calarcá se encuentra en negociaciones de paz con el Gobierno, aunque el Ejecutivo evalúa la posibilidad de reactivar la orden de captura contra el jefe de las disidencias de las Farc.