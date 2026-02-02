Durante este lunes, 2 de febrero, se conoció información sobre los fuertes combates entre integrantes del Ejército Nacional y las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá en el departamento del Caquetá. Fuentes castrenses señalaron que hay varios integrantes de ese grupo armado que fueron abatidos por la Fuerza Pública, exactamente, por el Gaula Militar.

Las operaciones que adelanta la Fuerza Pública buscan hacer retroceder las acciones ilegales que este grupo desarrolla en este departamento de Colombia.

Operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc. Foto: Ejército.

La matanza que preocupa a Calarcá

Hasta el momento son pocos los detalles que se conocen, pues las tropas se encuentran en el terreno en medio de los combates. Lo que ha llamado la atención es que alias Calarcá mantiene con el Gobierno de Gustavo Petro unas conversaciones con las que buscan llegar a unos acuerdos de paz; sin embargo, esta disidencia sigue causando terror entre la población civil.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo en diálogo con Caracol Radio que no descartaban la reactivación de su orden de captura, ya que sigue detrás de los homicidios, extorsiones, entre otras actividades ilícitas.

“Ese es un diálogo que se va a abordar en una de las mesas de seguridad y paz; se analizarán esas variables, obviamente ese reclutamiento forzado de nuestros menores, también los ataques que ha hecho contra la población. La semana pasada intentamos capturar unos criminales en Vista Hermosa, que tenían sometidos a extorsiones a los pobladores”, dijo el ministro Sánchez.

El jefe de las Farc, alias Calarcá, reapareció y negó haber infiltrado a las Fuerzas Militares: “Jamás manipularon mi teléfono celular y no llevo computador”

Alias Calarcá es uno de los hombres más buscados del país. Foto: Esteban Vega La-Rotta

El ministro también se refirió al ataque criminal en contra de un grupo de policías en Amalfi, que se movilizaba en un helicóptero Black Hawk de los Estados Unidos y que motivó a ese país a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por la captura de los responsables que, paradójicamente, incluye a alias Calarcá.

“Lo que ocurrió en Amalfi el año pasado, donde un equipo de nuestra Policía, en coordinación con todas las capacidades que ofrecen los Estados Unidos, con los helicópteros que nos apoyan para avanzar en esta lucha contra el narcotráfico, fue derribado y lamentablemente perdieron la vida 13 policías. Hay dos gobiernos que están para alcanzar el mismo objetivo, por un lado Colombia con la recompensa que se ofreció de los responsables directos y, por el otro lado, los Estados Unidos”, señaló el ministro.