Vendettas criminales, el impacto en el Clan del Golfo tras la muerte de alias Gonzalito

La organización narcotraficante ha tenido un aumento de hombres considerable en el gobierno Petro, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 7:42 p. m.
La de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, desataría una guerra adentro del Clan del Golfo.
La de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, desataría una guerra adentro del Clan del Golfo. Foto: No

La muerte en un accidente de una lancha de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, el segundo hombre más importante del Clan del Golfo, abrió varios interrogantes sobre el futuro inmediato de la estructura narcotraficante.

Alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo murió ahogado en Córdoba. Foto: API.

Para Ervyn Norza, policía retirado y profesor de criminología de la Universidad del Rosario, lo que se proyecta ahora en el Clan del Golfo tras la muerte de Gonzalito es un reacomodo o reconfiguración criminal interna.

Es decir, explicó el docente que se vendrán ajustes de cuentas al interior de la organización entre quienes buscan suceder a Gonzalito y ocupar el vacío de poder que dejó el cabecilla.

Indicó el experto en seguridad, que Gonzalito era un cabecilla con una alta capacidad de liderazgo criminal y que sus principales zonas de injerencia eran Antioquia, Córdoba y Sucre.

El Gobierno descarta llevar a Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo, a las mesas de negociación.




