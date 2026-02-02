La muerte en un accidente de una lancha de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, el segundo hombre más importante del Clan del Golfo, abrió varios interrogantes sobre el futuro inmediato de la estructura narcotraficante.

Alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo murió ahogado en Córdoba. Foto: API.

Para Ervyn Norza, policía retirado y profesor de criminología de la Universidad del Rosario, lo que se proyecta ahora en el Clan del Golfo tras la muerte de Gonzalito es un reacomodo o reconfiguración criminal interna.

Es decir, explicó el docente que se vendrán ajustes de cuentas al interior de la organización entre quienes buscan suceder a Gonzalito y ocupar el vacío de poder que dejó el cabecilla.

Indicó el experto en seguridad, que Gonzalito era un cabecilla con una alta capacidad de liderazgo criminal y que sus principales zonas de injerencia eran Antioquia, Córdoba y Sucre.

Que en las mencionadas regiones, Gonzalito y sus hombres se encargaban de coordinar delitos de alto impacto. Homicidio, extorsiones, secuestros, minería ilegal, narcotráfico, tráfico de armas, entre otros.

Uno de los negocios criminales del Clan del Golfo es el tráfico de armas. Foto: Getty Images

“Cuando hay un impacto en una estructura de crimen organizado como el Clan del Golfo se habla a nivel de criminología de una amputación de una cabeza criminal y esa amputación implica que se desarrollen unas vendettas internas en el Clan del Golfo y entre otros grupos con injerencia”, señaló Norza.

Agregó que tras la ausencia de Gonzalito, sus enemigos buscarán apropiarse de sus zonas de injerencia y tomarán acciones armadas para ganarse el terreno y ampliar su expansión criminal, aprovechando la crisis que habrá dentro de la organización mafiosa.

“Esto puede desatar algunos homicidios por quien asuma esa estructura criminal, quien asuma toda la ruta de narcotráfico y las coordinaciones que tenía Gonzalito”, relató el docente.

Alias Chiquito Malo quedó como el cabecilla líder del Clan del Golfo. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Como es de recordar, durante el reciente fin de semana, se conoció la noticia sobre la muerte de alias Gonzalito en el departamento de Córdoba. El cabecilla murió ahogado cuando se desplazaba para una ubicación transitoria en medio de las negociaciones de paz que hay con el gobierno Petro.

Por su parte la Fundación Ideas para la Paz reportó que durante el gobierno Petro, el Clan del Golfo aumentó su capacidad criminal.