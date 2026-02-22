Militares heridos en San José del Guaviare fueron trasladados al Hospital Militar en Bogotá: uno está en cuidado crítico

En la tarde de este sábado, 21 de febrero, nueve miembros del Ejército Nacional resultaron heridos en medio de combates con la estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá en el departamento del Guaviare.
Tras la acción, donde perdió la vida el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba, los dos suboficiales y los siete soldados profesionales heridos fueron evacuados de manera inmediata y transportados hasta el hospital general de San José del Guaviare.
Hasta allí llegó esta domingo el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, junto con el comandante del Ejército Nacional, general Royer Gómez Herrera, para expresar su solidaridad y respaldo.
El general Gómez Herrera, comandante del Ejército, reiteró su respaldo permanente a los soldados y a sus familias, exaltando su valor, entrega y compromiso en la defensa de los colombianos.
“De acuerdo con el reporte médico, ninguno de los uniformados presenta lesiones de mayor gravedad; todos permanecen estables y continúan su proceso de recuperación”, señaló el Ejército Nacional.
Los nueve uniformados fueron trasladados en horas de la tarde al Hospital Militar Central en Bogotá, desde donde se informó que uno de ellos fue trasladado a cuidado crítico, tres a procedimiento quirúrgico de ortopedia y cinco se encuentran en observación.
📣#SomosHOMIL Comunicado oficial para la opinión pública pic.twitter.com/aAeveUqeeE— Hospital Militar Central Colombia- HOMIL (@HOMILCOL) February 23, 2026
“El Hospital Militar Central, como Reserva Estratégica de la Nación, tiene disponibles sus capacidades médicas y de infraestructura para brindar atención especializada y oportuna al personal ingresado. La evolución de los pacientes será informada en un nuevo comunicado”, manifestó.
Esta es la lista de militares heridos:
- Sargento segundo Kevin Lions González
- Cabo segunda Brian Murcia Sánchez
- Soldado profesional Rubén Saurith Contreras
- Soldado profesional Luis Yesid Diaz Romaña
- Soldado profesional De la Osa
- Soldado profesional José Ángel Chía
- Soldado profesional Yorman Ríos Cortes
- Soldado profesional José Epinayu Ramírez
- Soldado profesional Yoan Castillo Fernández
Los uniformados presentan heridas en hombros, piernas, tórax y brazos. Uno de ellos fue herido en el maxilar anterior al lado derecho y en el antebrazo. Otro uniformado ingresó el sábado por contusión en la cabeza.