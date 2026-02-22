Nación

Militares heridos en San José del Guaviare fueron trasladados al Hospital Militar en Bogotá: uno está en cuidado crítico

La institución médica confirmó que de los nueve militares otros tres se encuentran en procedimiento quirúrgico de ortopedia y cinco más en observación.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
22 de febrero de 2026, 9:00 p. m.
El comandante de la Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, visitó a los soldados heridos en combate en Guaviare y acompañó su traslado a Bogotá.
El comandante de la Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, visitó a los soldados heridos en combate en Guaviare y acompañó su traslado a Bogotá. Foto: Ejército Nacional

En la tarde de este sábado, 21 de febrero, nueve miembros del Ejército Nacional resultaron heridos en medio de combates con la estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá en el departamento del Guaviare.

Tras la acción, donde perdió la vida el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba, los dos suboficiales y los siete soldados profesionales heridos fueron evacuados de manera inmediata y transportados hasta el hospital general de San José del Guaviare.

Un soldado muerto y 9 militares heridos en combates con las disidencias de las Farc en San José del Guaviare

Hasta allí llegó esta domingo el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, junto con el comandante del Ejército Nacional, general Royer Gómez Herrera, para expresar su solidaridad y respaldo.

El general Gómez Herrera, comandante del Ejército, reiteró su respaldo permanente a los soldados y a sus familias, exaltando su valor, entrega y compromiso en la defensa de los colombianos.

Nación

Leopoldo Durán, jefe negociador de la disidencia de Calarcá, fue detenido en el Guaviare

Cúcuta

Ejército Nacional lideró recolección de ayuda humanitaria para damnificados por las lluvias en Córdoba

Nación

Se vienen más lluvias por paso de nuevo frente frío: en estas zonas se prevé que caiga bastante agua

Nación

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: “Probabilidad de precipitaciones de variable intensidad”

Medellín

Hombre acepta responsabilidad en el homicidio de un comerciante mexicano en Medellín: tendrá que pagar 18 años de cárcel

Bogotá

Grave accidente de tránsito en Bogotá afecta la movilidad: vehículo se volcó en la Autopista Norte

Bogotá

Estas serán las movilizaciones que se presentarán en Bogotá en los próximos días: ciudadanos deben tomar nota

Nación

Alcalde de Morales, Cauca, fue secuestrado por hombres armados en la vía Panamericana: Ejército lo liberó horas después

Perros

En plena tragedia en Montería, soldado del Ejército Nacional salvó a un cachorro y lo adoptó: “Se nos lanzó, nadó”

Nación

Ejército retiró elementos explosivos instalados por el ELN en la vía Ocaña–Cúcuta

“De acuerdo con el reporte médico, ninguno de los uniformados presenta lesiones de mayor gravedad; todos permanecen estables y continúan su proceso de recuperación”, señaló el Ejército Nacional.

Los nueve uniformados fueron trasladados en horas de la tarde al Hospital Militar Central en Bogotá, desde donde se informó que uno de ellos fue trasladado a cuidado crítico, tres a procedimiento quirúrgico de ortopedia y cinco se encuentran en observación.

“El Hospital Militar Central, como Reserva Estratégica de la Nación, tiene disponibles sus capacidades médicas y de infraestructura para brindar atención especializada y oportuna al personal ingresado. La evolución de los pacientes será informada en un nuevo comunicado”, manifestó.

El comandante de la Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, visitó a los soldados heridos en combate en Guaviare y acompañó su traslado a Bogotá.
El comandante de la Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, visitó a los soldados heridos en combate en Guaviare y acompañó su traslado a Bogotá. Foto: Ejército Nacional

Esta es la lista de militares heridos:

  • Sargento segundo Kevin Lions González
  • Cabo segunda Brian Murcia Sánchez
  • Soldado profesional Rubén Saurith Contreras
  • Soldado profesional Luis Yesid Diaz Romaña
  • Soldado profesional De la Osa
  • Soldado profesional José Ángel Chía
  • Soldado profesional Yorman Ríos Cortes
  • Soldado profesional José Epinayu Ramírez
  • Soldado profesional Yoan Castillo Fernández
Disidencias de las Farc tenían a cuatro menores reclutados en el sector de Playa Naya, Valle del Cauca: Ejército los rescató

Los uniformados presentan heridas en hombros, piernas, tórax y brazos. Uno de ellos fue herido en el maxilar anterior al lado derecho y en el antebrazo. Otro uniformado ingresó el sábado por contusión en la cabeza.

Más de Nación

Leopoldo Durán, jefe de la delegación del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Leopoldo Durán, jefe negociador de la disidencia de Calarcá, fue detenido en el Guaviare

Miembros del Ejército Nacional y trabajadores del Centro Comercial Alejandría recolectaron más de 1.500 unidades de ayudas humanitarias para los damnificados en Córdoba.

Ejército Nacional lideró recolección de ayuda humanitaria para damnificados por las lluvias en Córdoba

Paraguas - temporada de lluvias.

Se vienen más lluvias por paso de nuevo frente frío: en estas zonas se prevé que caiga bastante agua

Lluvias

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: “Probabilidad de precipitaciones de variable intensidad”

Homicidio de una mujer transgénero en Medellín. El cadáver fue hallado este 4 de marzo.

Hombre acepta responsabilidad en el homicidio de un comerciante mexicano en Medellín: tendrá que pagar 18 años de cárcel

Un grave accidente se registró en la Autopista Norte con calle 235.

Grave accidente de tránsito en Bogotá afecta la movilidad: vehículo se volcó en la Autopista Norte

Marcha por la defensa del salario mínimo vital. Apoyo al Presidente Gustavo Petro

Estas serán las movilizaciones que se presentarán en Bogotá en los próximos días: ciudadanos deben tomar nota

Max Henríquez Meteorólogo

Max Henríquez emitió alerta por posible alteración del estado del mar: “Hay gente en las playas que debe estar advertida”

Sismo temblor sismografo Colombia

Fuertes temblores se registraron en la madrugada del 22 de febrero en Colombia; las autoridades monitorean la situación

Noticias Destacadas