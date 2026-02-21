Regionales

Disidencias de las Farc tenían a cuatro menores reclutados en el sector de Playa Naya, Valle del Cauca: Ejército los rescató

El Ejército Nacional ha recibido a 11 integrantes de la estructura Jaime Martínez, entre sometidos y recuperados.

Gabriel Salazar López

21 de febrero de 2026, 5:12 p. m.
Disidencias de las Farc.
Disidencias de las Farc. Foto: AFP

En medio de las operaciones militares que se desarrollan en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, tropas del Ejército Nacional lograron la recuperación de cuatro menores de edad que integraban la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Estas personas que delinquen en este grupo le rinden cuenta a un sujeto conocido como alias Marlon, cabecilla principal del Bloque Jacobo Arenas y uno de los máximos reclutadores en el suroccidente del país. Los menores fueron recuperados en el sector de Puente Valencia, municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

“En el lugar, cuatro adolescentes, entre los 14 y 17 años, se acercaron a las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 8 de la Tercera Brigada, manifestando su intención de abandonar esta estructura ilegal. Los menores habrían sido reclutados de manera forzada y sometidos a presiones constantes, amenazas y condiciones precarias, incluyendo restricciones en alimentación y movilidad”, explicaron desde el Ejército.

El arma larga decomisada.
De manera inmediata, las unidades militares activaron los protocolos de protección, garantizando la seguridad de los menores y su traslado a un lugar seguro.

Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Defensoría del Pueblo, para el restablecimiento integral de sus derechos, conforme a lo establecido por la ley.

Los adolescentes indicaron que habrían permanecido más de un año y medio vinculados de manera obligada a esta estructura armada ilegal, tras haber sido reclutados forzosamente en zona urbana de ciudades y municipios del suroccidente y posteriormente llevados al sector del Naya.

Operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc.
Los menores eran ubicados en diferentes puntos de injerencia del grupo en la región y estarían siendo preparados para ser enviados al departamento del Guaviare.

Persecución en Palmira terminó con 626 kilos de droga incautados y un capturado

Durante el procedimiento, además de la recuperación de los menores, las tropas incautaron un arma larga marcada con las iniciales de la estructura criminal, un proveedor y 28 cartuchos de diferentes calibres, material que fue dejado a disposición de la autoridad competente.

