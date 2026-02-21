Un soldado muerto y 9 militares heridos en combates con las disidencias de las Farc en San José del Guaviare

Tropas del Ejército Nacional sostuvieron combates en las últimas horas con la estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá en el departamento del Guaviare.

En medio de la acción, que se presentó en el sector del caño Macú, del municipio de San José del Guaviare, un militar resultó muerto y nueve más fueron heridos, de acuerdo con información preliminar.

Información preliminar confirmó que Yeudy Osorio Córdoba fue el soldado profesional que perdió la vida en medio de los combates con la facción de alias Calarcá. Los otros nueve militares son:

Sargento segundo Kevin Lions González

Cabo segunda Brian Murcia Sánchez

Soldado profesional Rubén Saurith Contreras

Soldado profesional Luis Yesid Diaz Romaña

Soldado profesional De la Osa

Soldado profesional José Ángel Chía

Soldado profesional Yorman Ríos Cortes

Soldado profesional José Epinayu Ramírez

Soldado profesional Yoan Castillo Fernández

La institución confirmó que el personal herido fue trasladado por medios aéreos hasta el hospital general de San José del Guaviare, donde son atendidos de acuerdo a la gravedad de sus heridas.

Heridas en hombros, piernas, tórax, brazos fueron las más presentadas, mientras que uno de los uniformados en el maxilar anterior al lado derecho y en el antebrazo. Otro de uniformado ingresó por contusión en la cabeza.

En desarrollo...