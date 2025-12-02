Suscribirse

Nación

Nuevo temblor en Colombia: sismo sacudió varias regiones este martes, 2 de diciembre

El Servicio Geológico Colombiano se encarga de monitorear la actividad sísmica del país.

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 2:09 a. m.
Sismo temblor sismografo Colombia
Las autoridades monitorean la situación. | Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país que sacudió a varias regiones del territorio nacional este martes, 2 de diciembre.

Esta entidad, que se encarga de monitorear la actividad sísmica del país, informó a la ciudadanía sobre un sismo que se sintió en la región de San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare.

El movimiento telúrico se registró sobre las 4:49 de la tarde, y estuvo localizado a 70 kilómetros de Mapiripana, corregimiento departamental ubicado en Guainía.

Este temblor tuvo una magnitud de 3.4, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, reportó una latitud de 2.45 con una longitud de -71.01.

Tras el sismo ocurrido este martes, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que, hasta el momento, no se han reportado emergencias relacionadas con el movimiento, aunque los organismos de atención permanecen en alerta ante cualquier novedad.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano reiteró a la ciudadanía la importancia de mantener medidas de autoprotección y estar preparada ante posibles efectos derivados de fenómenos naturales como los temblores.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en redes sociales.

La entidad añadió que continúa con el monitoreo permanente de la actividad sísmica, tanto en los sectores donde se han registrado movimientos recientes como en otras zonas del territorio nacional, donde también se han percibido temblores en los últimos días.

