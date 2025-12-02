Nación

Nuevo temblor en Colombia: sismo sacudió varias regiones este martes, 2 de diciembre

El Servicio Geológico Colombiano se encarga de monitorear la actividad sísmica del país.

3 de diciembre de 2025, 2:09 a. m.