El aterrador hallazgo del Ejército y la Policía en el Meta: había 190 granadas listas para ser lanzadas desde drones

Un aterrador hallazgo hicieron la Policía y el Ejército en el departamento del Meta. En zona rural, los uniformados encontraron 190 granadas que estaban listas para ser lanzadas desde drones contra la Fuerza Pública.

Los explosivos estaban listos para ser lanzados desde drones, según el Ejército. Foto: Ejército

De acuerdo con la información militar, la ubicación del poderoso material explosivo se dio en la vereda La Floresta, municipio de El Castillo, Meta.

“En desarrollo de operaciones militares sostenidas contra el narcotráfico y los grupos armados organizados, tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado n.° 20, orgánico de la Séptima Brigada, en trabajo conjunto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional, lograron ubicar y neutralizar un depósito ilegal de armamento perteneciente a la Subestructura Martín Villa, del grupo armado organizado residual (GAO-r)”, indicó el Ejército.

Agregó la autoridad militar que “durante la operación fueron incautadas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de 60 mm, 88 minas antipersonal y 273 estopines. Este material de guerra representaba una grave amenaza para la población civil y las tropas que desarrollan operaciones en la región”.

Militares y policías encontraron los explosivos en zona rural del Meta. Foto: Ejército.

De acuerdo con el Ejército, “el material fue destruido de forma controlada por personal especializado de la Sijín y del Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) del Ejército Nacional, cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad establecidos”.

En otra operación contra las disidencias de las Farc, el Ejército reportó que dos capturados y abundante material de guerra e intendencia incautado a las disidencias de las Farc de alias Calarcá en el departamento de Antioquia.

“Como resultado de la acción militar, fueron capturados dos presuntos integrantes de esta estructura y se incautaron seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 26 proveedores para fusil y cinco proveedores para pistola, una granada, tres artefactos explosivos, seis teléfonos celulares y abundante material de intendencia”, explicó el Ejército.

Granadas encontradas por la Policía y el Ejército en el Meta. Foto: Ejército

