Nación

El aterrador hallazgo del Ejército y la Policía en el Meta: había 190 granadas listas para ser lanzadas desde drones

El poderoso material explosivo pertenecería a las disidencias de las Farc.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 10:36 a. m.
Granadas encontradas por la Policía y el Ejército en el Meta.
Granadas encontradas por la Policía y el Ejército en el Meta. Foto: Ejército

Un aterrador hallazgo hicieron la Policía y el Ejército en el departamento del Meta. En zona rural, los uniformados encontraron 190 granadas que estaban listas para ser lanzadas desde drones contra la Fuerza Pública.

Los explosivos estaban listos para ser lanzados desde drones, según el Ejército.
Los explosivos estaban listos para ser lanzados desde drones, según el Ejército. Foto: Ejército

De acuerdo con la información militar, la ubicación del poderoso material explosivo se dio en la vereda La Floresta, municipio de El Castillo, Meta.

“En desarrollo de operaciones militares sostenidas contra el narcotráfico y los grupos armados organizados, tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado n.° 20, orgánico de la Séptima Brigada, en trabajo conjunto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional, lograron ubicar y neutralizar un depósito ilegal de armamento perteneciente a la Subestructura Martín Villa, del grupo armado organizado residual (GAO-r)”, indicó el Ejército.

Agregó la autoridad militar que “durante la operación fueron incautadas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de 60 mm, 88 minas antipersonal y 273 estopines. Este material de guerra representaba una grave amenaza para la población civil y las tropas que desarrollan operaciones en la región”.

Bogotá

Papá de Cristian Martín dio detalle clave en la muerte del estudiante de la Universidad El Bosque en Gachancipá: “Hay manos criminales”

Nación

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

Empresas

¿Están desapareciendo las tiendas de barrio? Estudio muestra datos reveladores

Bogotá

Riña por una gorra en Bogotá dejó un herido y varios capturados: La Policía entregó detalles

Medellín

Dónde puedo solicitar la tarjeta Cívica del Metro de Medellín: estos son los puntos y precios

Nación

Consejo de Estado negó la “muerte política” del congresista David Racero por el caso fruver

Vehículos

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Nación

Fiscalía abre indagación tras portada de SEMANA sobre olla podrida en el Ejército

Nación

Repuestos piratas: Ejército compró piezas con más de 30 años de antigüedad y de segunda para blindados que donó EE. UU.

Nación

Esta es la historia de la casa bomba que descubrió el Ejército en el Caquetá

Militares y policías encontraron los explosivos en zona rural del Meta.
Militares y policías encontraron los explosivos en zona rural del Meta. Foto: Ejército.

De acuerdo con el Ejército, “el material fue destruido de forma controlada por personal especializado de la Sijín y del Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) del Ejército Nacional, cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad establecidos”.

En otra operación contra las disidencias de las Farc, el Ejército reportó que dos capturados y abundante material de guerra e intendencia incautado a las disidencias de las Farc de alias Calarcá en el departamento de Antioquia.

“Como resultado de la acción militar, fueron capturados dos presuntos integrantes de esta estructura y se incautaron seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 26 proveedores para fusil y cinco proveedores para pistola, una granada, tres artefactos explosivos, seis teléfonos celulares y abundante material de intendencia”, explicó el Ejército.

Granadas encontradas por la Policía y el Ejército en el Meta.
Granadas encontradas por la Policía y el Ejército en el Meta. Foto: Ejército

“Como resultado de la acción militar, fueron capturados dos presuntos integrantes de esta estructura y se incautaron seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 26 proveedores para fusil y cinco proveedores para pistola, una granada, tres artefactos explosivos, seis teléfonos celulares y abundante material de intendencia”, dijo la institución militar.

Más de Nación

Crimen del universitario Cristian Esneider Martín Martín.

Papá de Cristian Martín dio detalle clave en la muerte del estudiante de la Universidad El Bosque en Gachancipá: “Hay manos criminales”

Periodista Salud Hernández-Mora y un guerrillero del ELN.

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

Tienda de barrio.

¿Están desapareciendo las tiendas de barrio? Estudio muestra datos reveladores

Riña en Suba

Riña por una gorra en Bogotá dejó un herido y varios capturados: La Policía entregó detalles

x

Dónde puedo solicitar la tarjeta Cívica del Metro de Medellín: estos son los puntos y precios

Asobancaria 2024

Consejo de Estado negó la “muerte política” del congresista David Racero por el caso fruver

Bloqueos en Transmilenio por asesinato de Agustín González.

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Líos Administradores

Así puede pedir la reconexión del agua y la luz en Bogotá: datos que hay que tener en cuenta

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.

Cortes de luz en Medellín este 19 de febrero: horarios y sectores del mantenimiento de EPM

Noticias Destacadas