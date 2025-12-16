Funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua podrían ser investigados por parranda de Carlos Ramón González

Les puede salir muy cara la invitación que desde la Embajada de Colombia en Nicaragua le hicieron al prófugo Carlos Ramón González. El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), buscado por corrupción, aparece en el video de una fiesta con parranda vallenata en esa embajada. Un hecho que la Fiscalía calificó de “muy delicado”.

La fiscal Luz Adriana Camargo advirtió que las imágenes, aunque sin confirmar que sean de la Embajada de Colombia en Nicaragua, se deben revisar para determinar las consecuencias para los funcionarios de la misma que habrían permitido la visita de Carlos Ramón González en un espacio considerado territorio colombiano.

“Tenemos que revisar cómo es la situación de los miembros de la Embajada que han participado en esto y si su conducta pudiera constituir un favorecimiento; tendríamos que mirar esa situación”, dijo la fiscal Camargo.

Para la jefe del ente acusador es “muy delicada” la información que se conoció con el video revelado por W Radio, en el que aparece el prófugo exdirector del Dapre. La fiscal Camargo advirtió que González fue el determinador de los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“A mí me parece muy delicado sobre todo porque es una persona que está siendo buscada por la Fiscalía, tiene una circular roja de Interpol, entonces, aunque sabemos que tiene una condición de asilo en Nicaragua, la Embajada es territorio nacional en el extranjero y tengo que evaluar cuáles son las consecuencias de esos hechos que recién han sucedido. Pero en principio me parece muy delicado”, manifestó la fiscal Camargo.

Carlos Ramón González era el director del Dapre y, de acuerdo con la Fiscalía, entregó órdenes a los entonces directivos de la UNGRD. El ente acusador imputó cargos y pidió una medida de aseguramiento; fue en ese momento que desapareció.

“Le ordenó a (Olmedo) López Martínez entregar 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y Cámara de Representantes; 3.000 millones para Iván Name a través de la entonces consejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, y 1.000 millones de pesos para Andrés Calle, por intermedio de Sneyder Pinilla, subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD”, detalló la Fiscalía en la imputación de cargos.

