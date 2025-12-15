Suscribirse

Así reaccionó Armando Benedetti a la rumba del prófugo Carlos Ramón González en Nicaragua

El exfuncionario del Gobierno Petro vive tranquilamente en en ese país y con la protección de la dictadura de Daniel Ortega.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 12:42 a. m.
Armando Benedetti y Carlos Ramón González.
Armando Benedetti y Carlos Ramón González | Foto: SEMANA / Senado de la República

En plena época decembrina, marcada por las fiestas, el baile y los buñuelos, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, fue sorprendido de rumba en Nicaragua, mientras la justicia en Colombia sigue a la espera de que comparezca para responder por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La W Radio difundió un video en el que se observa al también exdirector de Inteligencia del gobierno de Gustavo Petro de parranda en un lugar cerrado, con música en vivo y varias personas bailando en la pista, junto a una mujer cuya identidad aún se desconoce.

Contexto: Escándalo: Carlos Ramón González es sorprendido de rumba en Nicaragua, mientras sigue prófugo por el saqueo a la UNGRD

Por esa razón, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue consultado sobre el episodio que generó gran revuelo en el país y reaccionó de la siguiente manera:

“Yo hasta ahora me estoy enterando. Tengo que preguntar más si la fiesta es de los empleados de la Embajada de Colombia. Hay que preguntar más. Tengo que preguntar más“, dijo el jefe de la cartera política.

Benedetti aseguró que se debe establecer el lugar de la fiesta, ya que, según la información que tiene, no se realizó en la embajada de Colombia en Nicaragua, y agregó que en los próximos días dará más detalles sobre este hecho, que ha generado escándalo.

Al parecer, la fiesta fue promovida por la Cancillería, por lo que se están solicitando explicaciones de fondo sobre lo ocurrido en Nicaragua.

En el video de 23 segundos se observa a una banda tocando música en vivo, mientras varias parejas disfrutan bailando el show musical. Sin embargo, cuando el foco de la cámara se acerca a los invitados, en el encuadre aparece la cara de Carlos Ramón González, una de las principales fichas de Gustavo Petro cuando estaba en el gobierno.

Contexto: Procurador Eljach autoriza prueba que podría afectar los derechos de Carlos Ramón González y funcionarios de la Cancillería por asilo en Nicaragua

Las imágenes desataron la indignación de varios sectores políticos que salieron a rechazar la situación, como la precandidata presidencial Vicky Dávila, que aseguró a través de su cuenta de X: “Este gobierno es indolente e infame. Carlos Ramón tiene todos los secretos de Petro que, difícilmente, resistiría este gobierno corrupto si se hacen públicos. Le pagaron con impunidad”.

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, describió a Carlos Ramón González como el cerebro detrás de las órdenes de comprar la conciencia de congresistas con plata de esa entidad, para avanzar con los proyectos, reformas y hasta créditos internacionales que solicitó el Gobierno Petro para esa época.

