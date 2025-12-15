Así reaccionó Armando Benedetti a la rumba del prófugo Carlos Ramón González en Nicaragua

En plena época decembrina, marcada por las fiestas, el baile y los buñuelos, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, fue sorprendido de rumba en Nicaragua, mientras la justicia en Colombia sigue a la espera de que comparezca para responder por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La W Radio difundió un video en el que se observa al también exdirector de Inteligencia del gobierno de Gustavo Petro de parranda en un lugar cerrado, con música en vivo y varias personas bailando en la pista, junto a una mujer cuya identidad aún se desconoce.

Por esa razón, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue consultado sobre el episodio que generó gran revuelo en el país y reaccionó de la siguiente manera:

“Yo hasta ahora me estoy enterando. Tengo que preguntar más si la fiesta es de los empleados de la Embajada de Colombia. Hay que preguntar más. Tengo que preguntar más“, dijo el jefe de la cartera política.

Armando Benedetti, ministro del Interior, reaccionó a la rumba de Carlos Ramón González en Nicaragua. Aseguró que se está buscando más información. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/054wAjoW8M — Revista Semana (@RevistaSemana) December 16, 2025

Benedetti aseguró que se debe establecer el lugar de la fiesta, ya que, según la información que tiene, no se realizó en la embajada de Colombia en Nicaragua, y agregó que en los próximos días dará más detalles sobre este hecho, que ha generado escándalo.

Al parecer, la fiesta fue promovida por la Cancillería, por lo que se están solicitando explicaciones de fondo sobre lo ocurrido en Nicaragua.

En el video de 23 segundos se observa a una banda tocando música en vivo, mientras varias parejas disfrutan bailando el show musical. Sin embargo, cuando el foco de la cámara se acerca a los invitados, en el encuadre aparece la cara de Carlos Ramón González, una de las principales fichas de Gustavo Petro cuando estaba en el gobierno.

Las imágenes desataron la indignación de varios sectores políticos que salieron a rechazar la situación, como la precandidata presidencial Vicky Dávila, que aseguró a través de su cuenta de X: “Este gobierno es indolente e infame. Carlos Ramón tiene todos los secretos de Petro que, difícilmente, resistiría este gobierno corrupto si se hacen públicos. Le pagaron con impunidad”.