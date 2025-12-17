Parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: se conocen nuevos detalles del concierto que investigan las autoridades colombianas

El exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, trata de hacer su vida en Managua, en Nicaragua, el país que lo albergó luego de huir de la justicia colombiana, que lo busca con circular roja de Interpol como supuesto cerebro del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el escándalo de corrupción más sonado en el Gobierno.

González no ha dejado de ser polémico. Primero, porque huyó del país y pidió asilo político ante Daniel Ortega, argumentando que la investigación penal en su contra obedecía a una persecución de la oposición y la derecha al Gobierno de Gustavo Petro. Ahora, porque W Radio divulgó unos videos donde aparece el también fundador de la Alianza Verde feliz, bailando vallenato en Nicaragua.

Varias versiones han circulado sobre el contexto de las imágenes. Una de ellas, que ocurrió en la sede de la Embajada de Colombia en Managua.

Carlos Ramón González y la fiscal Luz Adriana Camargo. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: CORTESÍA.

SEMANA habló con una persona cercana a González, quien tiene contacto directo con él, y esta informó que el evento se realizó en el Teatro Nacional Rubén Darío, ubicado en una zona céntrica, frente al Malecón de Managua.

Ocurrió el jueves, 11 de diciembre, en horas de la noche, según precisó la fuente. “Fue un evento libre”, dijo.

El acto se denominó Noche Vallenata Colombiana, según se promocionó en las redes sociales del Teatro Nacional. Y fue amenizado por Albeiro González, un músico vallenato colombiano con poco reconocimiento en su país, y la Camerata Bach, un conjunto nicaragüense fundado el 21 de marzo de 1992 y que interpreta música de cámara y clásica de Nicaragua y Centroamérica.

Carlos Ramón González Foto: PRESIDENCIA

En el acto estuvieron varios funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega y diplomáticos de varios países con presencia en Managua. El embajador (e) de Colombia en Nicaragua, Óscar Muñoz, aparece bailando al lado de González en la noche del 11 de diciembre, según imágenes divulgadas por la estación radial. En un lado se observa un pendón donde se lee: “Embajada de Colombia”.

El diplomático, seguramente, tendrá que responder por su presencia en ese evento ante la Procuraduría y la canciller, Rosa Villavicencio. Muñoz y González sostienen buena relación y coinciden políticamente en la Alianza Verde.

Carlos Ramón González —añadió la fuente— pagó su boleta porque era un evento público.

No obstante, hay otra versión que apunta a que fue invitado por la Embajada de Colombia en Nicaragua, que, al parecer, financió al artista vallenato colombiano que se presentó en ese teatro.

La investigación está en manos del procurador Gregorio Eljach, quien prometió esclarecer lo ocurrido y determinar si hay presuntos responsables disciplinarios.

La Cancillería de Colombia entregó su versión, muy similar a la fuente cercana a González: “El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización de este evento. La participación de la embajada de Colombia en esta actividad se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en el país”.

En contra del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, existe una orden de captura vigente. Foto: SEMANA

SEMANA confirmó que Carlos Ramón tiene una vida cotidiana en Managua, pese al escándalo en su contra en Colombia.

Transita como un ciudadano normal, tiene vehículo, asiste a reuniones y acude a eventos públicos, como el del Teatro Nacional Rubén Darío. Diariamente ocupa su tiempo escribiendo, leyendo y asistiendo a eventos a los que le invitan.

No se puede desconocer que él ha sido considerado uno de los políticos colombianos más adinerados del país. Según su declaración de renta de 2023, tiene un patrimonio que supera los 7.000 millones de pesos, según lo dio a conocer la Fiscalía. Además, está pensionado.