Cancillería se lava las manos con la parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua. Este es el polémico comunicado

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció este martes, 16 de diciembre, por el más reciente escándalo sobre Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien es buscado por la justicia con una circular roja de Interpol por sus eventuales responsabilidades en el escándalo de corrupción de la UNGRD y fue sorprendido en una fiesta en Nicaragua promovida por la embajada de Colombia en ese país.

A través de un comunicado de prensa que ya genera revuelo entre la opinión pública, ese cuerpo consular aclaró que la celebración se llevó a cabo el pasado 11 de diciembre en el teatro nacional Rubén Darío, denominada como la Noche vallenata Colombia, “actividad cultural abierta al público y con entrada libre, cuyo objetivo fue promover una de las expresiones musicales más representativas del patrimonio cultural colombiano”, se describió en el boletín.

Frente a la participación del Gobierno Petro en esta actividad, se indicó: “El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización de este evento. La participación de la embajada de Colombia en esta actividad se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en el país”.

Se agregó que no existió una invitación directa ni gestión alguna por parte de la misión diplomática o de sus funcionarios hacia el señor Carlos Ramón González, procesado por el entramado de posible corrupción que se gestionó dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para “aceitar” las reformas que el Gobierno Petro tramitaba en el Congreso de la República, investigación que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

Carlos Ramón González y Nicaragua. | Foto: SEMANA

Ante las críticas que generó la permanencia del exfuncionario del Gobierno Petro en esa actividad mientras carga con una circular roja de Interpol, se manifestó: “La embajada de Colombia, al igual que su jefe de misión, no tiene jurisdicción ni autoridad dentro del recinto del teatro nacional Rubén Darío, por lo que no estaba en capacidad de impedir el ingreso o la asistencia de ningún ciudadano a un evento de carácter público. Asimismo, se precisa que el Gobierno de Nicaragua concedió asilo al señor González”.