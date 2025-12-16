Suscribirse

Política

Cancillería se lava las manos con la parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua. Este es el polémico comunicado

El Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a la polémica asistencia de Carlos Ramón González en una parrada vallenata en Nicaragua, donde participó la embajada.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 8:59 p. m.
Carlos Ramón González
Carlos Ramón González en Nicaragua. | Foto: Adobe Stock/Semana

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció este martes, 16 de diciembre, por el más reciente escándalo sobre Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien es buscado por la justicia con una circular roja de Interpol por sus eventuales responsabilidades en el escándalo de corrupción de la UNGRD y fue sorprendido en una fiesta en Nicaragua promovida por la embajada de Colombia en ese país.

A través de un comunicado de prensa que ya genera revuelo entre la opinión pública, ese cuerpo consular aclaró que la celebración se llevó a cabo el pasado 11 de diciembre en el teatro nacional Rubén Darío, denominada como la Noche vallenata Colombia, “actividad cultural abierta al público y con entrada libre, cuyo objetivo fue promover una de las expresiones musicales más representativas del patrimonio cultural colombiano”, se describió en el boletín.

Contexto: Parranda del prófugo Carlos Ramón González termina en investigación disciplinaria

Frente a la participación del Gobierno Petro en esta actividad, se indicó: “El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización de este evento. La participación de la embajada de Colombia en esta actividad se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en el país”.

Se agregó que no existió una invitación directa ni gestión alguna por parte de la misión diplomática o de sus funcionarios hacia el señor Carlos Ramón González, procesado por el entramado de posible corrupción que se gestionó dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para “aceitar” las reformas que el Gobierno Petro tramitaba en el Congreso de la República, investigación que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

En contra del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, existe una orden de captura vigente.
Carlos Ramón González y Nicaragua. | Foto: SEMANA

Ante las críticas que generó la permanencia del exfuncionario del Gobierno Petro en esa actividad mientras carga con una circular roja de Interpol, se manifestó: “La embajada de Colombia, al igual que su jefe de misión, no tiene jurisdicción ni autoridad dentro del recinto del teatro nacional Rubén Darío, por lo que no estaba en capacidad de impedir el ingreso o la asistencia de ningún ciudadano a un evento de carácter público. Asimismo, se precisa que el Gobierno de Nicaragua concedió asilo al señor González”.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que, durante el presente año, ese espacio ha sido escenario de diversas actividades artísticas y culturales apoyadas por la embajada de Colombia, entre ellas el concierto de la agrupación La Mojarra Eléctrica y la lectura de poemas de la escritora Mery Yolanda Sánchez, “iniciativas que reflejan el compromiso sostenido de la misión diplomática con la difusión de la cultura colombiana, el diálogo intercultural y la construcción de marca país”, indicó la embajada.

Contexto: Funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua podrían ser investigados por parranda de Carlos Ramón González

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Acuerdo entre América de Cali y figura de Selección: firma está a nada de ser oficial

2. Fichas claves del Gobierno Petro irán a juicio disciplinario por el cambio de modelo de salud en el Fomag

3. Fiscalía ganó round en complejo y eterno proceso de extinción de dominio contra los Meyendorff

4. Comisión de Acusación de la Cámara citó de manera exprés a sesiones, archivaría los procesos en contra del presidente Gustavo Petro

5. “La orden del presidente es que en Navidad no se mata”: Gustavo Petro volvió a responder al ELN por el paro armado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CancilleríaNicaraguaCarlos Ramón González

Noticias Destacadas

El presidente Gustavo Petro sería investigado por las cartas de Álvaro Leyva.

Comisión de Acusación de la Cámara citó de manera exprés a sesiones, archivaría los procesos en contra del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro lanzó nuevo mensaje al ELN por el paro armado.

“La orden del presidente es que en Navidad no se mata”: Gustavo Petro volvió a responder al ELN por el paro armado

Redacción Semana
Mauricio Salazar, alcalde de Pereira.

¿Constreñimiento a contratistas de la Alcaldía de Pereira? Piden llegar “a fondo” en investigación contra Mauricio Salazar

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.